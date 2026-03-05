Indian Wells, gli italiani in campo sul cemento della California

05 marzo 2026 a

È iniziato uno dei tornei del tennis più importanti del circuito: il Master 1000 di Indian Wells, nel deserto della California. Il manto viola cementato è talmente prestigioso da essere considerato dai fan il quinto Slam assieme a Wimbledon, Roland Garros, Us Open e Australian Open. In gara, per l'Italia, oggi è sceso in campo Matteo Berrettini che, nonostante i crampi, ha battuto il francese Mannarino in tre set col punteggio di 4-6 7-5 7-5. Dopo il diritto lungolinea con il quale ha chiuso la partita al primo match-point, Berrettini è caduto sul campo dolorante ed è rimasto seduto per circa cinque minuti mentre il supervisor Atp e il fisioterapista si accertavano delle sue condizioni. "Sono davvero fiero di me stesso. Ho lottato davvero duramente, fino all'ultimo punto - ha detto The Hammer, nell'intervista in campo - All'inizio del terzo set, ho iniziato a sentire un po' di crampi. Da principio ero un po' sorpreso, ma poi mi sono ricordato che fino a tre giorni fa ero influenzato, quindi mi sono detto: 'Ok, è normale'. Ho cercato di adattarmi alla situazione. Non avevo iniziato bene la partita, lui invece sì, ma sono riuscito a farla girare". Venerdì, al secondo turno, Matteo affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking e del seeding: il 28enne di Amburgo è in vantaggio per 4-3 nei testa-a-testa, ma l'azzurro ha vinto le ultime due sfide (Wimbledon 2023, Monte-Carlo 2025). Niente da fare invece per Mattia Bellucci (n.94), che si è arreso in due set al canadese Gabriel Diallo (n.38) per 7-6(5) 6-4 in 2 ore e 13 minuti di gioco.

Per il numero due al mondo, Jannik Sinner, la prima sfida sarà contro il ceco Dalibor Svrcina. I due non si sono mai scontrati finora. "La mia preparazione sta andando molto bene. Questo è un posto speciale. Ovviamente, non aver potuto partecipare l'anno scorso lo rende ancora più speciale e speriamo che sia un grande torneo - ha detto Jan - Sono molto contento di come mi sento in campo e ovviamente vogliamo arrivare il più lontano possibile nel torno. Credo che stiamo facendo un ottimo lavoro. È stata una settimana di allenamenti molto dura per me. Abbiamo trascorso molte, molte ore ad allenarci".

A Indian Wells c'è anche Lorenzo Musetti, che ha detto: "Spero di iniziare bene qui e a Miami, dove ho sempre giocato abbastanza bene, anche se magari non ho ottenuto i risultati che volevo. Ma in termini di qualità di tennis ho sempre avuto buone sensazioni con la palla. Non vedo l'ora di ricominciare, di ritrovare il ritmo partita, che credo sia il passo più importante da fare. Spero di riuscirci presto, così da poter affrontare tutto con più facilità. Il mio tennis deve essere un po' più aggressivo, ed è quello su cui sto cercando di lavorare a partire dal servizio, che può aiutarmi a prendere il controllo dello scambio". Lorenzo 'Il Magnifico' affronterà domani l'ungherese Fucsovis. Stando al sorteggio del tabellone, potrebbe incontrare Sinner in semifinale.

Per il femminile, invece, sarà Anastasia Potapova a sfidare Jasmine Paolini nel secondo turno.