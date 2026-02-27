Bruno Giordano: Sarri non sa valorizzare i centravanti della Lazio

Daniele Rocca 27 febbraio 2026 a

<Le difficoltà in attacco? Non è solo colpa dei calciatori. È questo il pensiero di Bruno Giordano che, senza giri di parole, ha indicato Sarri come uno dei principali responsabili dei problemi che ha la Lazio nel creare occasioni da gol: «Quali sono i giocatori che Sarri ha valorizzato in attacco durante la sua carriera? Mi sembra che abbia avuto Immobile, Ronaldo, Higuain… Si parla sempre di Mertens, è stato bravo ad intravedere delle caratteristiche, ma oltre quello poco altro». L'ex centravanti della Lazio, che con la maglia biancoceleste ha segnato 108 gol in carriera, ha espresso anche delle perplessità riguardo il mancato impiego di Ratkov da titolare: «Che vuol dire che Ratkov non gioca perché conosce un altro calcio? Il calcio è uno, allora perché Taylor gioca già ora? Basta dire che non ci credi, che lo ha preso la società e che volevi altro». Il riferimento ovviamente è alla richiesta di Sarri, che in inverno aveva indicato Raspadori come innesto ideale per la sua idea di calcio. «Io quest'anno ho visto poco e niente da parte di Sarri - ha aggiunto Giordano ai microfoni di Radio Laziale - Ci sono troppi alibi legati agli elementi della squadra. Io non credo che gli attaccanti di Cagliari o Genoa siano migliori dei nostri, eppure hanno più gol di noi».