La Maratona di Roma è tra le migliori d'Europa

Acea Run Rome The Marathon insieme alle più grandi maratone d'Europa nel nuovo circuito European Marathon Classics, un'ulteriore conferma della grandezza e della bellezza della più grande maratona italiana che non smette mai di crescere. Così in un comunicato. 36mila maratoneti al via domenica 22 marzo 2026, 130 nazioni rappresentate, grande internazionalità che viene anche confermata dall'European Marathon Classics, progetto continentale che si estende dalla Roma mediterranea e Madrid, passando per Lisbona e Londra, fino al cuore dell'Europa, a Vienna, Varsavia e Francoforte, e fino alla parte settentrionale di Copenaghen.

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale: "Questo prestigioso riconoscimento è l'ennesima conferma della nuova dimensione internazionale della Maratona di Roma. Grazie all'ottimo lavoro degli organizzatori e all'azione di pianificazione e di promozione dell'amministrazione comunale, negli ultimi quattro anni è passata da 7mila a 36mila iscritti, di cui il 70% in arrivo dall'estero. È un appuntamento che continua a crescere e, come dimostrato dallo studio dell'Università Sapienza, è diventato una festa popolare per tutta la città: dal forte valore sociale, oltre che sportivo. E' un grande evento che genera ricadute occupazionali, turistiche ed economiche, con l'impatto sul territorio che quest'anno supererà i 75 milioni dell'anno scorso. Numeri che testimoniano quanto le corse podistiche a Roma siano diventate un asset fondamentale per la città. Le potenzialità sono immense: nessuno al mondo vanta un percorso così unico, un museo a cielo aperto".

Così Lorenzo Benfenati Senior Manager Infront Italy e Race Director: "Il 22 marzo 2026 la Acea Run Rome The Marathon sarà la prima tappa ufficiale del nuovo circuito European Marathon Classics, sarà un giorno epico. l'Europa che corre sarà con noi e i 36mila partecipanti che arriveranno a Roma potranno conquistare il primo pezzo di una medaglia che diventerà iconica. Da tutto il mondo già nel 2027 arriveranno altre migliaia di runner per correre a Roma e inserirsi in questo nuovo e prestigioso circuito di maratone europee così che potremo senz'altro superare i 36mila partecipanti e raggiungere nuovi record di presenze, un tassello organizzativo importante".