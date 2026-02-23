Guaio Lazio, frattura alla clavicola per Rovella

Lo stop del centrocampista è di almeno due mesi ma la sua stagione è a rischio

Luigi Salomone 23 febbraio 2026

Frattura scomposta della clavicola destra»: un’altra sentenza terribile dell’annata maledetta di Nicolò Rovella. Peraltro anche questa volta, come nel caso del precedente problema fisico, la pubalgia, si è di fronte a due possibili soluzioni: operarsi subito oppure scegliere la terapia conservativa. Oggi verrà presa la decisione dal centrocampista che, in ogni caso, starà a lungo lontano dai campi di gioco per il fallo, neanche troppo veemente di Zè Pedro. È caduto male Nicolo a Cagliari dopo un’ora di gioco, era la partita del suo rilancio definitivo, è diventato l’inizio di un altro calvario, di un lungo inseguimento per non chiudere la stagione in anticipo. I tempi di recupero sono quantificabili in almeno due mesi ma possono arrivare a tre. Si vedrà, un altro guaio per Sarri che perde quasi un giocatore a partita. Pedro è lontano dal rientro, Gigot ha bisogno di un altro paio di settimane, Basic ha un edema che lo tormenta, Lazzari sta guarendo da uno stiramento al polpaccio. Domani alla ripresa degli allenamenti a Formello verrà fatto il punto con la speranza che Rovella possa tornare il prima possibile.