Milano-Cortina, dal Cio massima onorificenza a Mattarella e Meloni

Il Cio ha conferito l'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Comitato Olimpico Internazionale, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In una lettera indirizzata al Capo dello Stato la presidente del Cio Kirsty Coventry spiega che attraverso questa onorificenza il Cio viole esprimere "gratitudine" e "ringraziamento" per aver reso "indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina". Nella lettera alla premier inoltre il Comitato Olimpico Internazionale sottolinea che il successo di questa edizione dei Giochi è stato possibile grazie "al ruolo cruciale svolto dal Governo Italiano sotto la Sua guida". Il Cio inoltre ha assegnato l'ordine olimpico d'argento ai ministri Andrea Abodi, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti e ai rappresentanti di Fondazione Milano Cortina, Simico e degli enti locali.

"Il Cio ha insignito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dell'ordine Olimpico d'oro, massima onorificenza. Questo certifica che abbiamo fatto un bel lavoro", ha commentato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, nel corso della conferenza stampa a Casa Italia in Triennale a Milano. L'Ordine Olimpico in Oro è la più alta onorificenza conferita dal Cio a individui che hanno reso servizi eccezionali al Movimento Olimpico o contribuito in modo decisivo allo sviluppo dello sport. Istituito nel 1975, viene solitamente conferito a leader, organizzatori o personalità di spicco.