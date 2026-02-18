Sky accende i motori, al via la stagione di Formula1, MotoGP e Superbike

Foto: Lapresse

Fabrizio Cicciarelli 18 febbraio 2026 a

a

a

Si accendono i motori su Sky Sport. La stagione del motorsport riparte con oltre 1.800 ore di sfide live - di cui oltre 300 tra studi, rubriche, approfondimenti e speciali – e l’esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike, con una copertura di 17 campionati e oltre 200 gare in 41 weekend. Proprio WorldSBK, WorldSSP e WorldSPB saranno i primi a scendere in pista venerdì 20 febbraio in Australia, dove l’8 marzo scatterà anche la Formula 1. Il via della MotoGp sarà invece l’1 marzo in Thailandia.

RIVOLUZIONE F1 - Il piatto forte sarà la nuova Formula 1 con i motori al 50% elettrici, segnata anche dal debutto in griglia di Audi e Cadillac oltre che del nuovo circuito cittadino di Madrid. Confermata la squadra capitanata da Carlo Vanzini, che racconterà le carte insieme a Marc Genè, Ivan Capelli e Roberto Chinchero, con il commento tecnico affidato a Vicky Piria e Matteo Bobbi (con lui anche l’analisi tecnologica nella Sky Sport Tech Room) mentre Mara Sangiorgio e Davide Camicioli si alterneranno tra studio e circuito. Fabio Tavelli resta al timone dell’approfondimento post gara di Race Anatomy F1 insieme a tanti ospiti, torna anche la rubrica Hot Lap per vivere l’esperienza da passeggeri al fianco di un pilota di Formula 1. Sveglia prima dell’alba per il via della stagione l’8 marzo a Melbourne, prima di 24 gare e 6 sprint race. Queste ultime (Cina, USA-Miami, Canada, Gran Bretagna, Olanda e Singapore) saranno tutte trasmesse anche in diretta in chiaro su Tv8, così come il weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, il 6 settembre.

CACCIA A MARQUEZ - La caccia a Marc Marquez in MotoGp riparte con l’iconico commento di Guido Meda, nell’ormai storico tandem con Mauro Sanchini. Pre e post gara saranno sempre condotti da Vera Spadini, mentre ai box arriva anche la wild card Ludovica Guerra ad affiancare gli inviati Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Cristiana Buonamano sarà sempre alla guida di Race Anatomy MotoGP. Via alla stagione l’1 marzo in Thailandia a Buriram, primo di 22 gp. Ben sei (Qatar, Francia, Italia, Germania, San Marino-Misano e Portogallo) saranno trasmessi in diretta in chiaro su Tv8. Terzo anno per il formato con la Sprint Race al sabato (tutte in diretta su TV8) con il campionato che si concluderà a Valencia il 22 novembre.