Inter-Juve, minacce di morte all'arbitro La Penna. Denunciati

16 febbraio 2026 a

a

a

Dopo il triplice fischio di ieri 15 febbraio a San Siro, a margine del match Inter-Juve vinto per 3-2 dai padroni di casa, numerose minacce di morte sono state recapitate via social al direttore di gara FedericoLa Penna. Il motivo, un errore di valutazione dell'arbitro sull'espulsione del giocatore bianconero Kalulu per la simulazione del nerazzurro Bastoni. Riferimenti al suo indirizzo di casa e alla famiglia, nello specifico alla moglie e alle figlie, sono stati sufficienti per raccogliere per denunciare tutto alla Polizia postale. Messaggi offensivi e minatori hanno riguardato anche Bastoni e la sua famiglia.