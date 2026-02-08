La Lazio sfiora il colpaccio con la Juve: ripresa in extremis da Kalulu

Paolo Dani 08 febbraio 2026 a

La Lazio sfiora il colpaccio in casa della Juventus. Biancocelesti in vantaggio 1-2 fino alla fine del recupero del secondo tempo, quando arriva il pareggio firmato Kalulu: il match della 24esima giornata di Serie A finisce 2-2. Il primo tentativo di rete è dei padroni di casa al 9' con Cambiaso che viene intercettato da Provedel. Sempre il portiere della Lazio salva al 17' su Bremer che su cross di Kalulu colpisce di testa. L'insistenza bianconera paga al 27', Koopmeiners tira dalla distanza un gran destro che entra rasoterra alla destra di Provedel, ma il gol è nullo per fuorigioco di Thuram segnalato dalla sala Var; l'olandese ci riprova poco dopo ma il tiro stavolta è fuori. Si vede la Lazio solo al 35' con Basic che lancia sopra la traversa.

Due i minuti di recupero, nel primo di questi la sblocca Pedro su assist di Maldini. Il raddoppio della Lazio arriva due minuti dopo la ripresa del gioco: Isaksen attacca in profondità e batte Di Gregorio con un diagonale alto che si infila sotto la traversa. Dopo l'avvio choc la Juventus rinsalda i nervi e manda McKennie al gol al 59' grazie al lancio di Cambiaso. Locatelli prova a pareggiare dalla distanza al 64', tiro fuori. Al 67' altro lampo Lazio con Taylor che manda fuori di poco. All'83' arriva la doppietta di McKennie ma il fuorigioco è così evidente che non c'è bisogno del Var per annullarlo. Sei i minuti di recupero, alla fine di questi pareggia i conti Kalulu su cross di Boga.