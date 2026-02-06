Cortina, hacker scatenati contro i siti Internet delle Olimpiadi

Foto: Ansa

Tommaso Manni 06 febbraio 2026

Tempesta di attacchi informatici contro le sedi legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che proprio questa sera verranno inaugurate allo stadio San Siro. Bersaglio delle incursioni sono stati i siti Internet dell'evento e quelli di alcuni Comitati olimpici; il gruppo che più si è reso maggiormente responsabile di questa attività è conosciuto come NoName057(16), noto per le posizioni fortemente filo-russe, che già alcuni giorni fa aveva condotto un attacco verso diversi sedi del Ministero degli Esteri e un albergo a quattro stelle di Cortina: in quell'occasione il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto "soddisfatto" di come il team predisposto alla difesa informatica ha sventato prontamente la minaccia. In quel caso il gruppo aveva esplicitamente motivato la mossa come risposta alla "politica pro-Ucraina del governo italiano". Gli attacchi di questi giorni sono stati della tipologia Ddos (Distributed Denial of Service), miranti ovvero a rendere indisponibile un sito web attraverso una pioggia di richieste di accesso coordinate. Anche Anonymous, noto gruppo di hacker di matrice anarchica, ha già effettuato alcuni attacchi verso l'organizzazione di Milano-Cortina.

La portavoce del Ministero degli Affari esteri russo Maria Zakharova ha respinto le dichiarazioni del ministro degli Affari esteri dell'Italia Antonio Tajani secondo cui i siti delle Olimpiadi di Milano Cortina sono stati presi di mira da hacker. "Dichiarazioni fatte senza prove", le ha definite. "Dalla portavoce del ministero degli Esteri russo ennesime falsità verso il ministro Antonio Tajani, che invece bene ha fatto a denunciare i tentativi di cyberattacchi verso l'Italia", dichiarano i capigruppo di Fratelli d'Italia della Camera dei deputati e del Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan. "Peraltro, gli stessi hacker russi avevano rivendicato questa azione".