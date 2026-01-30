Sinner fuori agli Australian Open: Djokovic in finale dopo 4 ore di battaglia
Jannik Sinner battuto in 5 set da Novak Djokovic che vola in finale degli Australian Open con Carlos Alcaraz. Gara dai grandi colpi di scena a Melbourne, con il serbo che ha fatto valere maggiore lucidità in una sfida durata più di quattro ore.
Il campione serbo torna in finale agli Australian Open dopo oltre quattro ore di gioco, con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 e sfiderà domenica lo spagnolo Carlos Alcaraz. Niente da fare per Sinner che non potrà difendere il titolo dello Slam australiano, essendo reduce da cinque successi consecutivi su Djokovic, tra i quali anche la semifinale del 2024 a Melbourne.
Nell'altra semifinale Alcaraz nonostante il problema fisico accusato al terzo set si impone sul tedesco Alexander Zverev in 5 ore e 27 minuti e raggiunge per la prima volta in carriera la finale all'Open d'Australia.