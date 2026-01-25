Roma-Milan, Pellegrini risponde a De Winter e primo pari per Gasperini

Foto: LaPresse

La Roma ferma il Milan all'Olimpico. Finisce 1-1 ed è il primo pareggio per la squadra di Gasperini in campionato, maturato con le reti di de Winter e di Pellegrini su rigore. Il Milan continua la sua striscia di imbattibilità e sale a 47 punti, seconda a -5 dall'Inter, mentre la Roma sale a 43 punti e aggancia il Napoli al terzo posto. Gara ben giocata dalla Roma, soprattutto nel primo tempo dove nonostante le tante occasioni non ha trovato la rete. Nella ripresa il Milan in uno dei rari affondi va in vantaggio ma la squadra giallorossa con caparbietà la riprende, andando a prendersi un punto meritato. Gasperini per il big match opta ancora dal 1' per il nuovo arrivato Malen, con a supporto Dybala a destra e Soulè a sinistra. In mezzo al campo Kone e Cristante, con Wesley e Celik sugli esterni. Davanti a Svilar c'è Mancini, uscito malconcio dalla gara di Europa League, con Ghilardi e N'Dicka. Allegri recupera Saelemaekers con Bartesaghi sugli esterni. In mediana c'è il ritorno di Modric con Rabiot e Ricci. In difesa non recupera Pavlovic, e a protezione di Maignan c'è De Winter con Gabbia e Tomori. Davanti Leao e Nkunku.

La Roma, come all'andata, parte subito forte e al 1' Kone pesca Malen che controlla e incrocia con il mancino ma blocca Maignan. Al 2' risponde il Milan con l'ex Saelemaekers che converge e calcia verso la porta ma la palla è alta. La squadra di Gasperini prende il controllo di gara e si piazza stabilmente dalle parti di Maignan. All'8' Kone trova spazio al limite e cerca l'angolino alla sinistra di Maignan, ma il portiere francese respinge e blocca anche il successivo tap in di Malen. Al 12' ancora la Roma pericolosa con Soule che penetra dalla sinistra, cross rasoterra a cercare Malen e uscita bassa di Maignan a respingere. Lo stesso attaccante olandese ci prova poco dopo di testa sulla punizione di Dybala, palla al lato. Al 19' Roma vicina al vantaggio con N'Dicka che dal limite scodella per Malen che controlla di petto e gira ma sfiora il palo.

Il Milan non riesce a trovare spazi per ripartire e la Roma prosegue ad affondare. Al 33' Soule pesca ancora Malen sul centro sinistra all'interno dell'area, conclusione potente sul primo palo respinta da Maignan. Finale ancora a tinte giallorosse. Al 43' prima Modric salva tutto sulla conclusione di Celik, poi l'azione prosegue e Soule approfitta di una dormita della difesa rossonera per scagliare il destro da dentro l'area ma il pallone sul destro finisce alto. Al 46' miracolo di Maignan: sul cross basso di Cristante dalla destra arriva Celik che gira di prima intenzione con potenza ma il portiere francese d'istinto allarga il braccio destro e salva tutto. Allegri all'intervallo cambia Saelemaekers ed entra Athekame. Al 50' c'è il primo vero squillo del Milan con Bartesaghi che trova Rabiot al centro dell'area, il francese incrocia con il mancino ma Svilar è pronto e devia in corner.

Il Milan alza il baricentro ed entra stabilmente nella metà campo della Roma. Al 57' Gasperini perde Kone per un guaio muscolare, entra Pisilli. Al 62' il Milan trova il vantaggio. Schema su corner, Modric scodella in mezzo all'area e De Winter di testa anticipa Wesley e batte Svilar per lo 0-1. Allegri cambia l'attacco e inserisce Pulisic e Fullkrug al posto di Leao e Nkunku e risponde Gasperini con Robinio Vaz e Pellegrini per Malen e Dybala. La Roma si riversa in avanti e al 74' trova il pareggio grazie al rigore trasformato da Pellegrini che batte Maignan con un tiro secco nell'angolo. Penalty assegnato dall'arbitro Colombo per il fallo di mano di Bartesaghi sull'assist in mezzo di Celik. Allegri cambia ancora e inserisce Loftus-Cheek al posto di Ricci. All'82' il Milan si fa rivedere in avanti con Bartesaghi che avanza indisturbato e arriva alla conclusione ma Ghilardi interviene e intercetta. Gasperini inserisce anche il giovane Venturino, appena arrivato dal Genoa, per il finale d'attacco con la Roma che chiede un'altro rigore per un fallo di mano di Pulisic questa volta non punibile. Nel recupero ci prova Fullkrug di testa ma manda alto. Finisce qui con il primo pari per la Roma di Gasperini.