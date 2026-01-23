Australian Open, fuori Paolini. Il caldo fa cambiare il programma: quando gioca Sinner

Foto: Ansa

Paolo Dani 23 gennaio 2026

Finisce al terzo turno la corsa di Jasmine Paolini all'Australian Open. A Melbourne la tennista azzurra, numero 8 del ranking, ha ceduto per 6-2, 7-6 alla statunitense Iva Jovic (numero 27) che affronterà al quarto turno la kazaka Yulia Puntintseva (numero 94). La toscana, condizionata da qualche problema allo stomaco, si arrende in due set dopo un'ora e 46 minuti in campo.

Nel mascile il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz è il primo big ad approdare agli ottavi di finale. Lo spagnolo ha superato facilmente in 2 ore e 5 minuti il francese Corentin Moutet (testa di serie numero 32) per 6-2, 6-4, 6-1 festeggiando nel migliore dei modi la 100esima partita nei tornei del Grande Slam. Con l'incredibile record di 87 partite vinte e appena 13 sconfitte, il numero 1 del mondo ha pareggiato il record mostruoso che aveva stabilito a metà anni Settanta la leggenda di Bjorn Borg. Alcaraz troverà agli ottavi Tommy Paul, testa di serie numero 19, che è rimasto in campo per appena 59 minuti prima del ritiro di Alejandro Davidovich Fokina a fine secondo set con l'americano avanti 6-1, 6-1.

Intanto si fanno i condi con il caldo. "A causa delle condizioni meteo, il programma inizierà alle 10.30", hanno comunicato gli organizzatori degli Australian Open annunciando che il programma di sabato 24 gennaio sui tre campi principali comincerà prima del previsto a causa dell'allerta caldo a Melbourne, dove sono previste temperature torride. Per questo motivo Jannik Sinner giocherà per la prima volta in sessione diurna, non prima delle 12.00 ora locale (le 2.00 italiane) contro lo statunitense di origini italiane Eliot Spizzirri sulla Rod Laver Arena, che è dotata di tetto. Proprio per lo stesso motivo scenderanno in campo ancora prima gli altri due azzurri Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Musetti alle 10.30 ora australiana (00.30 in Italia) aprirà il programma sulla Melbourne Arena il ceco Tomas Machac, mentre Darderi in contemporanea affronterà il russo Karen Khachanov sulla Show Court Arena.

Brutte notizie dal doppio. Sara Errani e Andrea Vavassori escono al primo turno del torneo doppio misto degli Australian Open. La coppia azzurra è stata eliminata per 6-4, 6-2, in un'ora e 12 minuti di partita, dalla formazione composta dalla tedesca Laura Siegemund e dal francese Edouard Roger-Vasselin, vincitori del titolo al Roland Garros 2024.