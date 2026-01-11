Il Napoli riprende l'Inter due volte con McTominay. Il big match finisce in parità: emozioni e polemiche

Foto: Ansa

Paolo Dani 11 gennaio 2026

Finisce in parità 2-2 il big match tra Inter e Napoli a San Siro con i nerazzurri che vengono raggiunti due volte dalla doppietta di McTominay e pareggiano per la prima volta in campionato. La squadra di Chivu con questo punto sale a 43 e resta a +4 dalla squadra di Conte, espulso nel finale, per proteste, alla concessione del rigore all'Inter. Il Napoli ottiene un punto importante, sale a 39 punti insieme alla Roma, resta a contatto e non fa scappare l'Inter, con il Milan secondo a +1 dai partenopei.

Per il big match di San Siro Chivu sceglie in avanti la coppia titolare Thuram e Lautaro, conferma Bisseck in difesa con Luis Henrique a destra, in mezzo al campo c'è Zielinski. Conte gioca con Politano ed Elmas a supporto di Hojlund in avanti, mentre in difesa tornano Beukema e Juan Jesus dal 1'. Il Napoli aggressivo in avvio e al 4' è subito pericoloso con Hojlund ma è molto attenta la linea difensiva nerazzurra. Alla prima ripartenza però l'Inter trova il varco giusto: al 9' errore di McTominay e break di Thuram che serve alla perfezione Dimarco che con un colpo da biliardo, incrocia e batte Milinkovic Savic per l'1-0. La squadra di Chivu sfrutta il momento e al 15' con una manovra veloce porta alla conclusione Lautaro che conclude però debolmente. Al 17' ci prova Calhanoglu dalla lunga distanza, ma la palla termina abbondantemente alta sopra la traversa. Nel miglior momento dell'Inter il Napoli pareggia: al 26' Elmas trova l'inserimento di McTominay, lesto nell'anticipare Akanji e a battere Sommer per l'1-1. Lo scozzese ci riprova al 32' ma la conclusione con il destro viene bloccata da Sommer. Nel finale di tempo al 42' è pericoloso Zielinski che conclude con il mancino, ma il suo tiro viene deviato fortuitamente da Lautaro e termina sul fondo

A inizio ripresa al 49' grandissima occasione per il Napoli con Hojlund che scappa in profondità e conclude con il mancino con la palla che termina fuori di poco. L'Inter risponde al 58' con Barella dalla lunga distanza ma palla sopra la traversa. Chivu cambia, toglie Zielinski ed inserisce Mkhitaryan. Al 68' doppia occasione per l'Inter prima con Dimarco e poi con Bastoni che lascia partire un mancino potente che si spegne di pochissimo al lato, ma l'arbitro viene richiamato al Var per uno 'step on foot' di Rrahmani su Mkhitaryan durante l'azione. Doveri concede il penalty e Calhanoglu non sbaglia, spiazza Milinkovic-Savic, calcia sul palo e palla in rete per il 2-1. Veementi le proteste del Napoli per il rigore concesso con il tecnico Antonio Conte che urla "Vergognatevi" e va faccia a faccia con il quarto uomo Colombo che lo espelle al 71'. Il tecnico comunque cambia subito assetto e inserisce Lang per Beukema. Il Napoli reagisce e la pareggia subito. All'81' proprio Lang dal fondo la rimette in mezzo per McTominay che, da attaccante vero, da due passi supera nuovamente Sommer per la doppietta personale e il 2-2. L'Inter cerca il forcing finale con gli ingressi di Pio Esposito, Bonny, Susic e Carlos Augusto ma le speranze di vittoria si infrangono al 94' sul palo colpito dal tiro di Mkhitaryan, leggermente deviato da Di Lorenzo che salva il Napoli.