Europa League, la Roma cala il tris a Glasgow e stende il Celtic
La Roma sconfigge 3-0 l Celtic Glasgow in un match valido per la sesta giornata della fase campionato di Europa League, disputato al Celtic Park. Tutte nel primo tempo le reti, le marcature di aprono con l'autogol di Scales al 6', poi arriva la doppietta di Ferguson al 36' e al 46'. Gli scozzesi sbagliano un rigore nel recupero della prima frazione con Engels che prende il palo.
In classifica i capitolini salgono a quota 12, mentre gli scozzesi restano fermi a sette punti. Il 22 gennaio la Roma giocherà in casa con lo Stoccarda, mentre il Celtic sarà impegnato in trasferta a Bologna.