Formula 1, Lando Norris è campione del mondo. Verstappen vince ad Abu Dhabi ma non basta

Lando Norris è campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera. Il pilota della McLaren, nonostante qualche brivido nell'ultimo Gran Premio stagionale di Abu Dhabi, sale sul tetto del mondo grazie al terzo posto ottenuto alle spalle di Max Verstappen e di Oscar Piastri. All'olandese, invece, non basta l'ottavo successo di quest'anno sul tracciato di Yas Marina, che lo porta a chiudere il campionato a sole due lunghezze di distanza da Norris. Un'annata straordinaria da parte del britannico che, dopo aver centrato 7 vittorie, 15 podi e 7 pole position, può finalmente liberare tutta la propria gioia. Ottimo quarto posto per Charles Leclerc, che permette alla Ferrari di rialzare la testa arrivando ai piedi del podio davanti alla Mercedes di George Russell. L'altra Rossa di Lewis Hamilton rimonta dal sedicesimo all'ottavo posto, mentre Andrea Kimi Antonelli non va oltre la quindicesima piazza. Completano la top 10 di giornata Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Oliver Bearman (Haas) e Lance Stroll (Aston Martin).

"Era un po' di tempo che non piangevo. E' stato un percorso molto lungo. Voglio ringraziare tutti i membri del team, i miei genitori che sono coloro che mi hanno sostenuto fin dall'inizio. E' una sensazione fantastica, voglio congratularmi con Oscar e Max che non mi hanno reso la vita semplice - ha detto il neo-campione iridato, commosso - E' stato un piacere correre con loro, mi sono divertito. E' stata un'annata lunga, ma ce l'abbiamo fatta. Sapevo che sarebbe stata una gara lunga, ho continuato a spingere e a lottare fino alla fine. Sono molto fiero di me stesso e di tutte le persone che sto facendo piangere in questo momento. Investigazione? Sapevo che quello che avevo fatto era corretto e non mi sono preoccupato troppo".

Lando Norris non prende il nome dal ribelle di Star Wars Lando Calrissian - a sua madre piaceva semplicemente il soprannome - ma ha talento e spirito combattivo in abbondanza. La McLaren ha avuto il teenager britannico tra i suoi piloti per due anni prima di lanciarlo nella galassia di stelle della F1 nel 2019. Un vero e proprio bolide nella sua carriera da junior, con un debole per le pole position e le battaglie ruota a ruota, Norris non ha deluso le aspettative. In coppia con il più esperto Carlos Sainz, nella sua stagione da esordiente è stata impressionante, con Norris che ha superato lo spagnolo nella battaglia testa a testa in qualifica, conquistando punti 11 volte e mancando di poco un piazzamento tra i primi 10 in campionato. Il suo primo podio è arrivato nel 2020, seguito da altri successi nelle due stagioni successive - ha sfiorato la vittoria in Russia nel 2021 - dominando un altro compagno di squadra più esperto, Daniel Ricciardo, e affermandosi saldamente ai vertici della F1. È stata la stagione 2024 a portare finalmente a Norris la sua vittoria decisiva - insieme ad altre tre - diventando il principale sfidante al titolo piloti di Max Verstappen e guidando la McLaren al suo primo titolo costruttori dal 1998. Lontano dalla pista, Norris ha un fascino discreto e un lato artistico che lo porta a disegnare e dipingere il proprio equipaggiamento da gara per hobby. L'obiettivo per il futuro è unire arte e ambizione in pista, mentre la McLaren ha fatto bene a fare affidamento sulla sua giovane promessa che oggi è diventata campione.