Roma-Napoli, la moviola di Calvarese: su Koné-Rrahmani il Var è tagliato fuori

Secondo big match stagionale per Davide Massa, ancora una volta all'Olimpico dopo Roma-Inter. L'arbitro della Sezione di Imperia - alla duecentottantanovesima partita in Serie A in carriera - all'Olimpico vive una serata senza troppi fischi e riuscendo a mantenere la soglia tecnica coerente per quasi tutto il match. Il primo episodio clou arriva in occasione del gol di Neres, con il contatto tra Rrahmani e Manu Koné all'inizio dell'azione che porta alla rete del Napoli. Il difensore prende prima il pallone, poi travolge il francese. Massa sceglie una soglia disciplinare altissima sin dai primissimi minuti, non ammonendo né Mancini che interrompe un possibile contropiede di Hojlund trattenendo l'attaccante danese né Lang che entra in ritardo su Svilar.

Giusto non sanzionare la spallata di Ndicka su Hojlund nei primi secondi: non abbastanza per pensare a un giallo. Corretta anche la decisione di non concedere il rigore per il contatto tra Rrahmani e Pellegrini: troppo poco per arrivare a un penalty. Il primo cartellino giallo della serata dell'Olimpico arriva a inizio secondo tempo, con Cristante che interrompe un possibile un possibile contropiede di McTominay con un fallo sullo scozzese. Pochi secondi più tardi, giusto non ammonire Buongiorno per il fallo su Baldanzi: non interrompe un'azione promettente. Corretta, invece, l'ammonizione per Lobotka, che interrompe un contropiede di Wesley. Sugli sviluppi dell'azione, viene ammonito anche Beukema per proteste: forse esagerato il giallo per l'ex Bologna, considerando anche il metro di Massa fino a quel momento. Giuste invece le ammonizioni per Baldanzi, che entra in ritardo su Rrahmani, e Ndicka su Lucca

Nel finale corretti i gialli al El Shaarawy per proteste e Olivera per il fallo su El Aynaoui.