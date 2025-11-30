A Verstappen il Gp del Qatar, Norris quarto e il titolo si deciderà ad Abu Dhabi

Foto: La Presse

Redazione 30 novembre 2025

Max Verstappen su Red Bull si aggiudica il Gp del Qatar di Formula 1 e riapre la corsa al titolo del circo automobilistico. Lando Norris su McLaren si classifica infatti solo quarto e dovrà combattere nel Gp di Abu Dhabi per il titolo che oggi sarebbe stato suo se avesse chiuso almeno terzo. Il podio viene completato dall'altra McLaren, guidata da Oscar Piastri, terzo posto per la Williams di Carlos Sainz. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiudono all'ottavo e dodicesimo posto.