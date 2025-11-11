Cerca
Raffaele Palladino a Zingonia per la firma con l'Atalanta

Foto: LaPresse
Raffaele Palladino è arrivato al centro sportivo dell'Atalanta a Zingonia per diventare il nuovo tecnico della squadra nerazzurra. L'ex allenatore di Monza e Fiorentina è in compagnia del suo vice Federico Peluso. Ad accogliere i due l'amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D'Amico.

 

 

 

Nelle prossime ore è prevista la firma sul contratto fino al 2027 e l'annuncio ufficiale del suo ingaggio. Palladino prenderà il posto dell'esonerato Ivan Juric e farà il suo esordio in panchina sabato 22 novembre in casa del Napoli.

