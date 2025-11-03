Milan-Roma, la moviola di Calvarese: Guida promosso, ok il rigore di Fofana

Foto: Ansa

03 novembre 2025 a

a

a

Secondo big match stagionale per Guida, che dopo Juventus-Milan viene designato per la sfida d'alta quota tra i rossoneri e la Roma. Una partita ricca di tensione viste le aspettative, ma che il direttore di gara riesce a gestire ottimamente mettendo a frutto la sua esperienza. Pronti, via: in un primo tempo per lunghi tratti equilibrato e soprattutto corretto - terminato con 11 falli - l'unico episodio degno di nota avviene intorno al 10', quando De Winter e Dybala vanno a contrasto sulla sinistra dell'area di rigore rossonera. L'argentino cade a terra e chiede timidamente un calcio di rigore, ma fa bene Guida a lasciar proseguire e il VAR Di Paolo a non richiamarlo.

Prima metà di gara corretta anche dal punto di vista disciplinare, e infatti il 44enne estrae un solo cartellino giallo - poco dopo la mezz'ora - per un fallo di El Aynaoui su Saelemakers. Il belga viene fermato in ripartenza dal centrocampista giallorosso, corretta dunque la sanzione disciplinare.

Segui Gianpaolo Calvarese sul sito calvar.it e sui suoi profili social

La seconda frazione si apre poi allo stesso modo della prima, con nessuna particolare difficoltà per l'arbitro. Passano i minuti e la tensione si fa crescente, e il risultato sono i tre cartellini gialli estratti in meno di cinque minuti. Prima per Wesley, autore di un intervento in ritardo sul solito Saelemaekers, poi per Celik e infine per Fofana, sanzionato per proteste dopo un fallo commesso al limite. Da questa punizione nasce poi il calcio di rigore in favore dei giallorossi, provocato da un fallo di mano di Fofana; giusta la decisione di Guida di concedere il penalty, visto che il francese alza il braccio all'altezza delle spalle per occupare più spazio e intercetta il pallone.

Nel finale gli animi si fanno sempre più caldi, e infatti Hermoso viene ammonito per un vis a vis con Pavlovic, mentre Mancini per proteste.