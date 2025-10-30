Spalletti-Juve, ora è ufficiale: l'ex ct firma fino a fine stagione

Foto: Lapresse

Ora è ufficiale. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus, l'ex tecnico di Roma, Inter, Napoli e della Nazionale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. Domani alle 12 la conferenza stampa di presentazione del toscano che torna in Serie A a due anni di distanza dallo storico scudetto conquistato con il Napoli e dopo la cocente delusione come commissario tecnico dell'Italia. L'esordio di "Lucio" sarà tra quarantotto ore sul campo della Cremonese nell'anticipo della 10^ giornata di campionato.

La voglia di tornare in panchina dopo l'esonero di giugno da parte della Federazione ha spinto Spalletti ad accettare una proposta vincolata agli obiettivi, pur di rimettersi in gioco in un contesto importante. Anche se la Juventus negli ultimi mesi ha macinato due allenatori, il tecnico di Certaldo priverà a riportare in alto i bianconeri con l'obiettivo minimo della Champions. "Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera: benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!", così il club ha dato il benvenuto a Spalletti che domani dirigerà il primo allenamento dopo il suo giorno d'esordio oggi alla Continassa.