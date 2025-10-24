Sinner beffato così, il colpo di Bublik fa indignare i social: il video
- a
- a
- a
Incredibile a Vienna! Verso la fine del primo set, precisamente sul 5-3, Alexander Bublik ha tentato di sorprendere Jannik Sinner, il numero due del mondo, con una battuta dal basso che si è trasformata in ace. Il gesto, accolto tra applausi e fischi dal pubblico del torneo Atp 500 di Vienna, ha subito scatenato polemiche sui social, dove in molti lo hanno giudicato un atteggiamento poco sportivo da parte del kazako. Sinner però non si è lasciato condizionare: è rimasto concentrato, ha chiuso il set con autorità e ha continuato a dominare l'incontro, lasciando pochissimo spazio all'avversario. Il match è finito 6-4 6-4 per l'altoatesino.
Underarm service.....ACE— Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2025
Courtesy of none other than Bublik!@ErsteBankOpen pic.twitter.com/96Lv9AqmlI