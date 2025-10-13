Serie D, l'Ostiamare vince 3-1 con la Recanatese. Settima vittoria consecutiva: vola la squadra di De Rossi

Foto: Il Tempo

Massimiliano Vitelli 13 ottobre 2025

L’Ostiamare cala il settebello. I biancoviola superano in trasferta la Recanatese 3-1 e continuano a volare. La squadra del presidente Daniele De Rossi è l’unica in Italia, dalla Serie A alla Serie D, a viaggiare a punteggio pieno ed ora, complice il mezzo passo falso dell’Ancona che non va oltre lo 0-0 in casa del Chieti 1922, ha un vantaggio di quattro lunghezze nel Girone F di Serie D dove ora è al secondo posto il Teramo Calcio 1913 (vittorioso in trasferta 1-0 contro il Fossombrone 1949). La compagine guidata in panchina da mister D’Antoni parte subito forte e sfiora il vantaggio con Spinosa che manca di poco lo specchio della porta. A metà del primo tempo, a seguito di scontro di gioco avuto nei primi minuti, il portiere dei Gabbiani, Vertua, è costretto a chiamare il cambio, al suo posto, Midio. Il gol dei biancoviola è nell’aria ed arriva poco prima dell’intervallo grazie ad un preciso colpo di testa di Giordani.

Nella ripresa, biancoviola ancora padroni del campo ed arriva il raddoppio di Vianni, bravo a capitalizzare un lancio di Gueye. Poco dopo la mezz’ora della ripresa, l’Ostiamare cala il tris con Lazzeri e solo nel finale di gara concede alla Recanatese il gol della bandiera che realizza Cocino. Il prossimo turno vedrà i lidensi ospitare il Fossombrone 1949, squadra che occupa attualmente il 13esimo posto in classifica. Appuntamento domenica all’Anco Marzio, fischio d’inizio alle ore 15.