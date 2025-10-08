Roma, parla Dan Friedkin: "Gasperini è fantastico, abbiamo grandi speranze"

Foto: Ansa

Filippo Biafora 08 ottobre 2025

Dan Friedkin torna nella Capitale e s'immerge nelle questioni giallorosse dal campo passando per il mercato fino al nuovo stadio. Ieri il presidente della Roma era tra gli ospiti della 32^ Assemblea Generale dell'EFC (da ieri nome sostituito a ECA) che è in corso di svolgimento in questi giorni nella Capitale al Roma Cavalieri Waldorf Hotel. Dan Friedkin, membro del comitato esecutivo della EFC dal 2021, è giunto questa mattina attorno alle 10 e ha incontrato, tra gli altri, il presidente della Uefa Ceferin e Nasser Al-Khelaifi (presidente del PSG). Al termine della mattinata il patron giallorosso ha commentato così il momento della Roma.

"Le nostre sensazioni sono buone, ma è ovviamente molto presto. Abbiamo una lunga stagione e un lungo percorso ancora davanti, ma credo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in tutti i nostri sforzi. Abbiamo speranze molto grandi. Gasperini? E' fantastico, la sua dedizione al lavoro è incredibile - ha aggiunto -. Lavora duro, chiede molto alla squadra, è molto serio in ciò che fa e siamo allineati con il suo stile da allenatore, parliamo spesso, lavoriamo insieme e molto vicino. Non potremmo essere più felici di lui”. Poi sulla decisione di giocare Milan-Como in Australia e sulla possibilità di vedere i giallorossi scendere in campo negli Stati Uniti. "Supporto completamente tutto ciò che sta facendo l'UEFA, sono nostri partner, il presidente dell'EFC ha un ottimo rapporto con loro e con tutti i nostri fan".

Nelle prossime ore Friedkin sarà a Trigoria per incontrare Gasperini e la dirigenza giallorossa mentre domattina ci sarà l'occasione di vedere il Sindaco di Roma Gualtieri con cui discutere dei progressi del progetto stadio di Pietralata.