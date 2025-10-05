Festa Ostiamare: vittoria e primato per gli 80 anni del club di De Rossi

Massimiliano Vitelli 05 ottobre 2025 a

a

a

Anco Marzio in festa. L’Ostiamare batte il Sora 3-1, resta a punteggio pieno in vetta alla classifica del Gruppo F di Serie D con 18 punti e continua a sognare. Subito in vantaggio con Vagnoni, i Gabbiani comandano il gioco e all’8’ Gueye sfiora il raddoppio. Il Sora fatica a trovare le contromisure anche se alla mezz’ora il portiere biancoviola Vertua, sugli sviluppi di un calcio di punizione, è chiamato all’intervento in presa bassa. Trascorso l’intervallo, l’Ostiamare torna in campo determinata a mettere in ghiaccio il risultato e dopo appena due minuti Vianni batte Laukzemis facendo esplodere di gioia il settore occupato dai tifosi biancoviola.

Sulle ali dell’entusiasmo, i Gabbiani continuano a spingere e dopo un bel colpo di testa di Gueye, al 54’ è Badje a capitalizzare una respinta del portiere ospite proprio su un tiro del 30enne francese. Quando ormai la partita sembra archiviata, il Sora ha un sussulto con Vono che inventa un gol-capolavoro pennellando un tiro a giro imprendibile. La marcatura dà un po’ di speranze alla squadra di mister Schettino, ma l’Ostiamare non trema e anzi torna a dirigere le operazioni. Nel finale, festa sugli spalti davanti agli occhi del presidente Daniele De Rossi, sempre presente a fianco dei suoi ragazzi. Prima del match, dichiarazione d’amore dei tifosi biancoviola con tante bandiere per festeggiare gli 80 anni del club. “Dal 3 ottobre 1945 i colori dei lidensi”, recita lo striscione esposto per manifestare tradizione, orgoglio e fedeltà.