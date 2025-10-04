Sinner parte bene a Shanghai (senza Alcaraz): cosa deve fare per tornare numero 1 al mondo

Foto: Ansa

Paolo Dani 04 ottobre 2025 a

a

a

Debutto agevole per Jannik Sinner nel "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Reduce dal successo di Pechino, il tennista azzurro, numero 2 del mondo e secondo favorito del seeding (in realtà primo favorito dopo il forfait all'ultimo minuto di Carlos Alcaraz), dopo il bye del primo turno, ha superato nel suo match d'esordio in Cina il tedesco Daniel Altmaier, 49 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3 6-3. Ai sedicesimi di finale Sinner affronterà l'olandese Tallon Griekspoor, oggi vincitore contro lo statunitense Jenson Brooksby con lo score di 6-1 1-6 6-1.

Il successo di Sinner al torneo di Pechino e la rinuncia di Alcaraz al Master 1000 di Shanghai aumentano le possibilità, per l'italiano, di ritornare numero 1 del mondo. L'altoatesino dovrà vincere a Shanghai e anche nel torneo di Vienna, contando sulla mancata partecipazione di Alcaraz a Shanghai e all'Atp di Basilea. Se anche tornasse in vetta, Sinner dovrebbe comunque difendere il trono nelle Atp Finals di Torino.