La Roma batte 2-0 il Verona ed entra tra le big del campionato

Simone Russomanno 28 settembre 2025 a

La Roma batte 2-0 il Verona all'Olimpico conquista la quarta vittoria nelle prime cinque giornate di campionato e aggancia momentaneamente il Napoli con 12 punti in vetta alla Serie A, in attesa del big match degli azzurri si stasera a San Siro con il Milan. I giallorossi si impongono grazie alle reti di Dovbyk al 7' e Soulé al 79', confermandosi solidi in difesa con un solo gol al passivo dopo 450 minuti giocati. In classifica gli scaligeri restano fermi a quota 3, in 14/a posizione insieme a Fiorentina e Lazio.

Al 4' pericolosa la squadra di casa in ripartenza, palla a Dovbyk che decide però di non calciare al limite dell'area, apertura verso Pellegrini e chiusura della difesa ospite. Al 7' la squadra capitolina passa in vantaggio. Cross dalla destra di Celik, Montipò incerto nell'uscita e pallone destinato sul secondo palo dove Dovbyk non sbaglia di testa: sovrastato Nunez e pallone nell'angolino per il vantaggio giallorosso e primo gol stagionale per l'ucraino. Al 12' giallo per Akpa Akpro, che cintura Koné in ripartenza. Al quarto d'ora Hellas a un passo dal pari.

Conclusione a botta sicura da pochi passi di Orban, si immola Svilar che in tuffo respinge col volto. Al 25' Nelsson di oppone al tiro di Soulé che si era accentrato da destra. Un minuto dopo intervento decisivo in scivolata di Nunez su Pellegrini, servito da Dovbyk. Al 28' gialloblù di nuovo pericolosi: Bradaric crossa rasoterra dalla sinistra, Giovane non ci arriva sul primo palo ma alle sue spalle Orban impatta in qualche modo a porta vuota. Pallone che si stampa sulla traversa. Al 34' rumoreggia l'Olimpico che invoca il secondo giallo per Akpa Akpro, che rischia tantissimo colpendo Pellegrini alle spalle.