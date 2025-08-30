Palermo-Frosinone, a fare il tifo per i rosanero c'è anche Mattarella: sorpresa allo stadio Barbera

30 agosto 2025 a

a

a

Spettatore d'eccezione per l'incontro di Serie B tra Palermo e Frosinone: nella tribuna Autorità dello stadio Renzo Barbera era presente in veste privata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da sempre tifoso rosanero. Il capo dello Stato era seduto vicino al presidente del Palermo Dario Mirri.

Una partecipazione fuori dall'ordinario visto che siamo abituati a vedere il capo dello Stato in genere sulle tribune di eventi sportivi della Nazionale o per le finali di Coppa Italia all'Olimpico di Roma. Già due anni fa, l'8 aprile del 2023, Mattarella aveva accettato l'invito del Club e aveva visitato il Barbera e il Palermo Museum, accolto dai dirigenti della società.