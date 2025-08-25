Como-Lazio, spunta Lotito ballerino: lo sfottò è virale. Il video clamoroso

25 agosto 2025 a

a

a

La Lazio esce sconfitta dal campo del Como, lo stadio Sinigaglia, alla prima partita di campionato di Serie A. Decidono le reti di Douvikas e Nico Paz entrambe nella ripresa ma i lombardi hanno dominato la gara fin dai primi minuti. Il grande protagonista della serata è il fantasista scuola Real Madrid, che decide la sfida con un assist e un gioiello su punizione.

Una gara a suo modo storico con il primo "announcement" dell'arbitro Gianluca Manganiello con cui ha comunicato la decisione del Var di annullare il gol di Castellanos, al 20' del secondo tempo. Una "svolta" nel mondo arbitrale che ha scatenato commenti ironici e dissacranti e decine di meme che hanno intasato il web ("Sembrava di stare ad un comizio di Cetto La Qualunque", "ha illustrato il fuorigioco come se dovesse annunciare un attacco alla Francia").