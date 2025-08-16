Roma, lo sfogo di Gasperini: "Bestialità il mercato a campionato iniziato"

16 agosto 2025 a

"Se escludo la partenza di Kone? Ci sono situazioni chiare e condivise con la società. Vediamo cosa succederà in questi 15-20 giorni. È un giocatore molto forte e per noi sarebbe una perdita. Bisogna capire quello che si potrà fare da qui alla fine del mercato, la situazione del fair play finanziario la conoscono tutti. Sono più di venti giorni che siamo fermi sul mercato. Se si deve fare ancora qualcosa, bisogna capire se è possibile farla senza perdere giocatori. È una scelta che verrà fatta, ma sono stato chiarissimo su quel che bisogna fare e la società è stata chiara con me. Speriamo di poter realizzare quel che vogliamo". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini dopo il 2-2 contro il Neom in amichevole, a proposito del futuro di Manu Kone dopo il 'no' dei giallorossi alla possibilità di una cessione all'Inter. "Le tempistiche? Purtroppo sono quelle del mercato per tutti, non solo per noi. Il mercato si accende o si completa a campionato avviato, è una bestialità, ma è così per tutti. Ti trovi ad iniziare il campionato con cambiamenti e situazioni, non è piacevole, ma è così nel mondo", ha spiegato.

La Roma ha subìto 2 gol su 2 ripartenze: "Il problema è di squadra, perché è la squadra che prende le ripartenze. Abbiamo sempre giocato con un clima più fresco, oggi faceva molto caldo e in campo con questo caldo non si poteva essere veloci. È stata comunque una partita utile, ora inizia il campionato. L'impianto di gioco c'è, la squadra sa muoversi. Abbiamo sprecato l'occasione di fare una buona gara nel momento in cui abbiamo subìto due rimonte. È stato un ottimo allenamento contro una squadra che ha buonissimi giocatori", ha concluso Gasperini.