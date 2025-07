Sinenr rinuncia al Masters 1000 di Toronto: tornerà a Cincinnati

20 luglio 2025 a

Jannik Sinner e Novak Djokovic non parteciperanno al National Bank Open 2025 di Toronto. A renderlo noto è la stessa organizzazione del torneo che sottolinea come la decisione sia "per riprendersi dopo Wimbledon", come si legge sui social. Oltre a Sinner e Djokovic out anche Jack Draper, costretto al ritiro per infortunio. A questo punto il numero uno al mondo, Sinner, tornera' in campo a Cincinnati. L'appuntamento e' in programma dal 7 al 18 agosto. Jannik Sinner e Novak Djokovic, dunque, non prenderanno parte al National Bank Open Presented by Rogers, il Masters 1000 di Toronto, che si svolgera' dal 27 luglio al 7 agosto presso il Sobeys Stadium della città canadese.

Gli organizzatori hanno infatti reso noto che il numero 1 del mondo e il campione serbo si sono cancellati dalla lista degli iscritti. Sinner, reduce dal trionfo a Wimbledon, è l'unico italiano presente nell'albo d'oro del torneo canadese: si è imposto nel 2023 e ha firmato cosi' il suo primo titolo in un Masters 1000. Il 38enne Djokovic ha invece vinto quattro volte il National Bank Open Presented by Rogers, considerando tutte le edizioni giocate sia a Montreal che a Toronto. Anche il numero 1 britannico, Jack Draper, si e' ritirato dal tabellone di Toronto a causa di un infortunio al braccio. Di conseguenza, al momento Carlos Alcaraz e l'ex campione Alexander Zverev saranno le prime due teste di serie a Toronto. Tra i protagonisti attesi Taylor Fritz, Lorenzo Musetti, Holger Rune e le due stelle di casa Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime.