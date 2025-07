Il Galà dello Sport all'Antico Tiro a Volo

18 luglio 2025 a

Dopo quattro giornate all’insegna del grande tennis, come da tradizione il Circolo Antico Tiro a Volo ha ospitato il Galà dello Sport. In concomitanza con la 15ª edizione dell’ ATV Bancomat Tennis Open, da quest’anno torneo della categoria WTA 125, il prestigioso club capitolino ha organizzato una serata speciale dedicata a istituzioni, celebrità, campioni di diverse discipline e alle giocatrici impegnate nel torneo. Durante la serata sono stati consegnati i premi alla carriera a quattro atleti d’eccezione: la judoka Alice Bellandi, oro olimpico a Parigi 2024; il karateka Luigi Busà, oro a Tokyo 2020; il nuotatore paralimpico Alberto Amodeo, due ori a Parigi 2024 nei 400 stile libero e nei 100 farfalla; e il pugile Silvio Branco, 13 volte campione del mondo in quattro categorie diverse. Le targhe celebrative sono state consegnate dal Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e dal senatore Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto.



Tra i tanti ospiti, più di 500, anche Elisa Di Francisca (due ori olimpici nel fioretto a Londra 2012, argento a Rio 2016), Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, la capitana della nazionale campione della Billie Jean King Cup Tathiana Garbin e l’ex numero 19 del mondo Martina Trevisan, vincitrice all’Antico Tiro a Volo nel 2015 e ancora in gara in questa edizione. A fare gli onori di casa il presidente del Circolo, Giorgio Averni, che ha voluto sottolineare l’impegno dietro le quinte: "Questo evento non è semplice da organizzare, credetemi. Non mi riferisco alla cena, ma al torneo, che dura un'intera settimana e comporta sfide che solo gli addetti ai lavori possono comprendere. Ringrazio il consiglio direttivo e tutto il comitato organizzatore, in particolare il consigliere allo Sport Giuseppe Centro e Giulia Doneddu. Un ringraziamento speciale va anche alle istituzioni, al Comune di Roma Capitale, alla Federazione Italiana Tennis e Padel, al title sponsor Bancomat e a tutti gli altri sponsor. E, naturalmente, grazie alle giocatrici, che con il loro talento rendono unico questo appuntamento". In campo lo spettacolo dell'ATV Bancomat Tennis Open proseguirà fino a domenica 20 luglio, giorno della finale.



Premiati i campioni dello sport. “I momenti difficili e le sconfitte sono fondamentali: è lì che conosci davvero te stessa e capisci cosa vuoi. Nella vittoria, invece, sono in pochi ad analizzare le criticità. Tanti guardano solo ai risultati, ma prima di essere atleti siamo persone. Quando sei felice e in equilibrio, il successo diventa un valore aggiunto. Ogni vittoria ha la sua storia ed è emozionante a modo suo". Parole intense quelle di Alice Bellandi, campionessa olimpica nei -78 kg a Parigi 2024, intervenuta sul palco del Galà dello Sport al Circolo Antico Tiro a Volo. L’atleta delle Fiamme Gialle è stata premiata insieme ad altri tre grandi protagonisti dello sport italiano: il karateka Luigi Busà, il nuotatore Alberto Amodeo e il pugile Silvio Branco. Nel corso della serata, tutti e quattro hanno condiviso con il pubblico le proprie storie, offrendo uno spaccato autentico sui sacrifici, spesso invisibili, che segnano il cammino degli sportivi di alto livello. Un tema ripreso anche dal Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani: "Questi ragazzi sono certamente dotati, ma è il sacrificio che fa la differenza. Chi non pratica sport spesso non si rende conto dell’impegno e delle rinunce che comporta questa scelta di vita. Lo sport è una strada giusta, che salva tante vite. A loro quattro faccio i complimenti di cuore: sono un esempio per tanti giovani italiani".