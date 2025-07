Sinner il “re” che “torna a ruggire”: così la stampa estera celebra Jannik

14 luglio 2025 a

La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, primo italiano a riuscire nell'impresa, fa il giro del mondo e dei media internazionali. Il britannico Guardian celebra la resilienza del tennista azzurro, che veniva da due sconfitte in finale con Carlos Alcaraz, a Roma e nel Roland Garros. "Jannik Sinner torna a ruggire e batte Carlos Alcaraz", titola il quotidiano. "Per la maggior parte dei tennisti della storia, una sconfitta così dolorosa come quella subita da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros avrebbe richiesto anni per riprendersi. Nel caso di Sinner, il dolore sopportato lo ha semplicemente reso più forte", si legge nell'articolo. La Bbc, sul suo sito, scrive "Sinner batte Alcaraz e vince il suo primo titolo a Wimbledon". "L'italiano Sinner ha ottenuto una vittoria per 4-6 6-4 6-4 6-4 all'All England Club, vendicando la brutale sconfitta subita all'Open di Francia per mano del numero due del mondo spagnolo Alcaraz, appena 35 giorni fa", ricorda la Bbc.

Anche il francese Le Figaro punta sull'effetto rivincita. "La vendetta di re Sinner, nuovo signore del prato" è il titolo scelto. L'incontro, secondo Le Figaro, non ha "raggiunto il livello e l'intensità" della finale del Roland Garros, anche perché Sinner "più solido" è riuscito "a controllare l'ardore dello spagnolo in poco più di tre ore". Lo spagnolo Mundo deportivo riconosce il predominio dell'altoatesino. "Sinner annienta Alcaraz a Wimbledon: il campione è detronizzato", è il titolo. "Carlos Alcaraz non ha abdicato a Wimbledon. Un sublime Jannik Sinner ha preso d'assalto la sua fortezza e si è aggiudicato la corona in una battaglia spettacolare", si legge nell'articolo. Anche la Cnn celebra l'azzurro: "Jannik Sinner mostra determinazione per vincere il suo primo titolo a Wimbledon", racconta sul suo sito l'emittente americana, secondo cui la rivincita della finale del Roland Garros "non ha deluso le aspettative: dall'inizio alla fine si è visto un tennis formidabile".