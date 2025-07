Roma, avanti senza sosta per Wesley e Rios. Con il brasiliano c'è già l'accordo

Filippo Biafora 10 luglio 2025 a

Uno tra Wesley e Rios da regalare subito a Gasperini. L’esterno brasiliano e il centrocampista colombiano sono i primi due nomi sulla lista dei rinforzi per la Roma che è stata presentata dal tecnico alla dirigenza, che ha tutta l’intenzione di soddisfare le richieste, iniziando a battere un primo colpo.

Con l’addio di Saelemaekers è emersa l’esigenza di muoversi in maniera importante sulla fascia destra, dove non basta il solo Rensch. Da qui nasce la volontà di avere un titolare per un ruolo cruciale nello scacchiere tattico del piemontese, che già lo scorso anno aveva dato la sua preferenza per Wesley. L’Atalanta aveva infatti definito il suo acquisto per 22 milioni, salvo poi far saltare l’affare a causa dei troppi cambiamenti delle clausole contrattuali da parte del Flamengo al momento dello scambio dei documenti. Ora il classe 2003 è di nuovo nei radar di Gasp, con il suo nome che ha trovato il gradimento anche della direzione sportiva. La società di Rio – sembra rientrato il caso intorno alla figura del ds Boto - per privarsene vuole 25 milioni più 3 di bonus, ma Massara per ora non ha ancora presentato un’offerta ufficiale dopo i primi contatti. Studiando la giusta struttura della proposta. Il dirigente può contare su una mancanza di concorrenza e sul totale gradimento del ragazzo, che ha già detto sì al trasferimento. Con tanto di accordo economico.

Al momento niente proposta scritta neanche per l’altro obiettivo, Rios. Il Palmeiras, che ha in mano il 70% del cartellino, fa una valutazione complessiva di 30 milioni per lasciarlo partire. Il ds sta approfondendo i numeri della trattativa con i tanti, troppi, intermediari e agenti coinvolti nell’affare. Il sogno sarebbe quello di regalare i due (entrambi extracomunitari) a Gasperini. Ma viste le alte richieste, per il momento, la strada più percorribile è affondare il colpo per uno, dandogli modo di allenarsi nel ritiro a Trigoria. Lavorando poi ai fianchi per l’altro.

Sul fronte offensivo sono stati risolti tutti i dettagli per la cessione di Shomurodov all’Istanbul Basaksehir, che tra prestito, obbligo di riscatto e bonus lo pagherà quasi 7 milioni, lasciando alla Roma anche il 10% sulla rivendita. Il candidato numero uno per sostituirlo è Evan Ferguson, per il quale il Brighton ha già dato il via libera al prestito. Una formula che permette di tentare la via del rilancio senza impegnarsi da subito. È finita invece la seconda esperienza di Paredes in giallorosso: ieri ha sostenuto le visite mediche con il Boca Juniors, che tra parte fissa e bonus sborsa 3,5 milioni complessivi. Solbakken ha invece diverse proposte e in questi giorni sta scegliendo la soluzione migliore. Capitolo giovani: Reale, Sangarè e Romano faranno il ritiro, Mannini è molto vicino alla Juve Stabia, mentre si cerca una soluzione in Serie B per i 2005 Graziani e Marazzotti.

La rosa si troverà altri volti nuovi nello staff: oltre al prof. Billi anche Emiliano Coletta sarà uno dei nuovi medici. Claudio Patti (ex Empoli) è uno dei nuovi fisioterapisti insieme a Guillermo Pérez (ex Atalanta). Per quanto riguarda gli uomini che Ranieri aveva portato con sé nella terza avventura nella Capitale, Gasperini ha deciso di tenerne tre: Sergio Spalla, Massimo Catalano e Carlo Spignoli. Lo storico vice Paolo Benetti invece non proseguirà la sua avventura in giallorosso (non sarebbe andato neanche in Nazionale).