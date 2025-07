Wimbledon: l'infortunio non ferma Sinner, batte Shelton in soli tre set

09 luglio 2025 a

Jannik Sinner si qualifica per le semifinali di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Nei quarti l'azzurro, numero 1 del mondo ha battuto in tre set l'americano Ben Shelton, numero 10 del seeding, con il punteggio di 7-6 (2), 6-4, 6-4 al terzo match point. 'La sensazione oggi è diversa, sono molto contento della mia performance. Lui serve molto bene ed è difficile avere chance, ma ce l'ho fatta. Ormai ci conosciamo bene, sto cercando di affrontare queste battaglie al meglio ed è una bellissima sensazione giocare di fronte a voi'. Queste le prime parole di Jannik Sinner sul campo n.1 di Wimbledon dopo la vittoria contro Ben Shelton e l'approdo alla sua seconda semifinale sull'erba londinese. Per Sinner è la quarta semifinale slam di fila. 'Mi ricordo la prima volta sul Centrale, la prima semifinale ed è speciale. Non vedo l'ora di tornare, quando sei giovane fa tantissima differenza abituarsi a questi palcoscenici. Questo è un torneo speciale, vediamo con chi sarà la prossima partita ma spero sia buona', ha aggiunto l'azzurro che infine ha parlato del suo gomito. 'Quando c'è tanta tensione nelle partite cerchi di non pensarci, il gomito è migliorato tanto rispetto a ieri. Ma non cerco scuse, oggi ho dimostrato di poter giocare il mio tennis', ha concluso Sinner.