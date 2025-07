Sinner: "C'è un po' di preoccupazione". Paura per il gomito, che succede

08 luglio 2025 a

Jannik Sinner ha avuto accesso ai quarti di finale di Wimbledon per quello che può essere definito a tutti gli effetti un colpo di fortuna. L'azzurro numero uno al mondo si è qualificato grazie al ritiro del suo avversario, il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha accusato un problema al pettorale destro ed è stato costretto a fare un passo indietro. "Non so cosa dire, è un giocatore incredibile e dispiace vincere così. È stato sfortunato negli ultimi tempi, è un buon amico e ci conosciamo bene. Avrebbe meritato anche di giocare il prossimo turno, se avesse potuto", ha commentato a caldo l'altoatesino, riconoscendo la preparazione dell'avversario e ammettendo di non uscire dal match come un vincitore.

"Non mi sento un vincitore oggi, è un momento triste per tutti noi che abbiamo visto cosa è successo. Questi infortuni sono terribili, so quanto tiene a questo sport, non è il finale che avrei voluto e gli auguro il meglio", ha scandito Sinner ai microfoni dei giornalisti. Un periodo, questo, che non è particolarmente fortunato neanche per lui. L'azzurro ha infatti dichiarato che oggi si sottoporrà a una risonanza magnetica al gomito "per vedere se c'è qualcosa di serio". "C'è un po' di preoccupazione", ha confidato. Il suo match di quarti di finale del torneo di Wimbledon sarà contro lo statunitense Ben Shelton.