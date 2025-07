Wimbledon, Cobolli lotta ma si piega a Djokovic: sarà lui in semifinale con Sinner

09 luglio 2025 a

a

a

Niente da fare per Fabio Cobolli. Il tennista romano, grande rivelazione del torneo di Wimbledon, è stato sconfitto in semifinale dal fuoriclasse serbo Nole Djokovic, già vincitore 7 volte del prestigioso torneo londinese. 6-7, 6-2, 7-5, 6-4 il punteggio finale a favore del 38enne serbo. Venerdì Djokovic sfiderà nella seconda semifinale l'attuale numero uno del mondo Jannik Sinner che ha battuto in tre set l'americano Ben Shelton.

Fabio Fognini si ritira a 38 anni “Questo è il miglior modo per farlo”

Il tennista romano, 24 del mondo e 22 del seeding, si è arreso in quattro set di fronte al serbo, sette volte campione ai "The Championships" dell'All England Club di Londra, con il punteggio di 6-7 (6) 6-2 7-5 6-4. Prosegue dunque la difesa della finale della passata stagione di Djokovic, che affronterà per la decima volta in carriera Jannik Sinner venerdì, in semifinale. 5-4 i precedenti in favore dell'altoatesino, che ottenuto tutte e cinque le sue vittorie negli ultimi sei scontri diretti. L'ultimo incontro fra i due risale alla semifinale del Roland Garros di quest'anno, che ha visto l'azzurro spuntarla in tre set. La sfida tra Djokovic e Sinner sarà la rivincita della semifinale del 2023 vinta da Nole.

L'infortunio non ferma Sinner, in soli tre set batte Shelton a Wimbledon