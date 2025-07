Wimbledon, Sinner sul velluto contro Vukic: "Posso ancora migliorare"

03 luglio 2025 a

Jannik Sinner domina sul Centrale e vola al terzo turno di Wimbledon, dopo aver eliminato Aleksandar Vukic nel secondo turno dello Slam inglese. Prestazione solida e convincente del numero uno al mondo, che liquida la pratica in un'ora e 40 minuti con il punteggio di 6-1 6-1 6-3. Jannik affronterà al terzo turno Pedro Martinez, numero 52 del ranking Atp. Lo spagnolo ha battuto l'argentino Mariano Navone per 7-5, 7-5, 7-6 (8-6) in 3 ore e 16 minuti. Sinner fa capire le intenzioni già in avvio, trovando il break nel quarto game del primo set. Da lì, altri sei giochi consecutivi vinti e primo parziale messo in cassaforte in 28 minuti, con tanto di doppio break immediato nel secondo set.

Qui la musica resta più o meno la stessa. Jannik è impeccabile al servizio e solido in risposta. L'australiano, numero 93 del ranking, prova a variare soluzioni ma c'è poco da fare. In mezz'ora va via anche il secondo set. Il terzo è il più equilibrato, quello meglio giocato da Vukic, che tiene i primi turni di battuta con personalità e ottime prime di servizio. L'australiano sfiora il break (annullato due volte da Jannik nel quinto game), risponde con continuità ed efficacia e non si arrende alla superiorità del numero uno. La svolta arriva nell'ottavo game, quando Sinner strappa il break che lo porta a servire per il match e a chiudere l'incontro. La cosa si rivela più complicata del previsto, perché l'ultimo game è anche il più lungo: Sinner arriva al doppio match point con l'aiuto del nastro, ma Vukic li annulla entrambi e la sfida si chiude ai vantaggi, dopo altri tre match point annullati e un controbreak salvato dall'azzurro. Minimo sforzo, massima resa. Jannik c'è.

"In questo torneo ci sono state tante sorprese, bisogna rimanere concentrati e cercare di alzare il livello. Mi sembra di essere a un buon punto ma posso migliorare ancora un po' di cose. Non vedo l'ora di giocare il terzo turno", ha detto Sinner dopo aver superato il secondo turno di Wimbledon. "Sono molto soddisfatto, giocare contro di lui è difficile, serve bene, io ho cercato di rispondere il più possibile, di essere solido da fondo - ha proseguito - Ho fatto un po' di fatica a chiudere però sono contento. Il campo Centrale è sempre un'occasione speciale". "Mi sono divertito perché il game l'ho vinto - ha concluso il numero uno al mondo parlando dell'ultimo gioco, il più combattuto del match - Le partite possono cambiare molto velocemente, sono anche contento di aver finito con il tetto aperto. Su quel colpo sono stato fortunato, la mia racchetta in qualche modo è riuscita a mettere il colpo in campo. Sono contento di aver vinto in tre set".