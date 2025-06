Luna Rossa, il colpaccio in vista dell'America's Cup: preso il fuoriclasse Burling

20 giugno 2025 a

In vista della 38^ America's Cup, Luna Rossa rinforza la sua 'prima linea' con un ingresso d'eccezione, quello di Peter Burling, il timoniere neozelandese vincitore delle ultime tre edizioni di Coppa America. Burling - si legge in una nota - arriva in Luna Rossa due mesi dopo aver concluso, di comune accordo, la sua collaborazione con l'attuale Defender Emirates Team New Zealand, con il quale ha conquistato la Coppa nel 2017, difendendola poi con successo nel 2021 e 2024. Al termine della transizione gestita con grande rispetto reciproco, Burling entra quindi ufficialmente a far parte del team Luna Rossa ed è pronto a contribuire, sia dal punto di vista sportivo sia da quello tecnico, alla sfida italiana per la prossima edizione di America's Cup.

Vincitore di tre medaglie olimpiche (oro a Rio 2016 e argento a Londra 2012 e Tokio 2021) e sei campionati mondiali nella classe 49er, e di tre edizioni consecutive di America's Cup, Burling porta con sé un incredibile bagaglio di esperienza, non solo sul piano sportivo e velico, ma anche sotto il profilo tecnico e dello sviluppo. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Peter Burling", ha dichiarato Max Sirena, CEO di Luna Rossa. "Peter è stato a lungo nostro avversario e in questi anni abbiamo avuto modo di apprezzarne sia lo straordinario talento velico, sia la correttezza e la sportività in competizione. Sebbene il suo ruolo esatto non sia ancora definito, farà certamente parte del sailing team - ha aggiunto - rinforzando la leadership del core group di Luna Rossa, e contribuirà anche in altre aree chiave dello sviluppo. Peter apporta un grande valore sportivo, tecnico e umano e siamo certi che la sua presenza darà una spinta importante a tutto il team, infondendo nuova energia, esperienza e determinazione in vista della sfida che abbiamo davanti".

"Sono davvero orgoglioso di entrare a far parte di Luna Rossa per la 38^ America's Cup", ha detto Peter Burling. "Regatare contro questo team iconico è sempre stato elettrizzante e avere oggi l'opportunità di farne parte è un vero onore. L'innovazione e la determinazione che Luna Rossa porta in Coppa America - ha aggiunto il neozelandese - mi hanno sempre ispirato. Ringrazio tutti per la calorosa accoglienza ricevuta e non vedo l'ora di lavorare insieme a un team di altissimo livello come questo e di dare il massimo per contribuire a conquistare la prima Coppa America per Luna Rossa". La 38^ edizione della America's Cup Louis Vuitton si svolgerà a Napoli nel 2027.