Roma-Svilar, avanti insieme: vicino il rinnovo del contratto. Lunedì via agli abbonamenti

Filippo Biafora 12 giugno 2025 a

a

a

Un punto fermo del progetto della Roma, che da mesi lo ha ribadito in ogni modo: Svilar deve restare ed è uno di quei calciatori su cui costruire le basi della squadra del futuro. Dopo gli ultimi incontri e contatti, la firma per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2027, è sempre più vicina. Non appena terminato il campionato, da Trigoria avevano preannunciato di essere pronti a mettere sul piatto la terza offerta per blindare il portiere belga, tesserato nel 2022 a parametro zero con una commissione da 1,5 milioni e uno stipendio da 800mila euro netti annui. E così è stato. La proposta economica è stata aumentata e si è avvicinata notevolmente alle richieste dell’ex Benfica. Nel faccia a faccia dei giorni scorsi a Trigoria – anche alla presenza di Ranieri – è stata ribadita l’assoluta fermezza nel voler arrivare a un’intesa sul rinnovo. Ci sono ancora dei dettagli da sistemare prima della fumata bianca, ma la strada è ben tracciata. Così come per Pisilli è stato infatti strutturato un ingaggio a salire nel corso degli anni. Ora serve un ultimo incontro per definire tutto e arrivare alla stretta di mano finale. Una buona notizia per Gasperini, che punta fortemente su Svilar.

Ghisolfi è poi concentrato sulle altre questioni di mercato dopo la mini-finestra per il Mondiale per Club. In attesa di chiarire le intenzioni dell’Al Hilal su Angelino dopo il rallentamento registrato negli ultimi giorni, in uscita è pronto l’addio definitivo di Zalewski. L’Inter lo ha convocato per la competizione negli Stati Uniti e ha confermato l’intenzione di riscattarlo, versando alla Roma i 6,5 milioni pattuiti a gennaio. Si attendono solo le formalità contrattuali, dopo il via libera di Chivu, che ha confermato l’indicazione di Inzaghi. Resta da definire il futuro di Gollini, che ha deciso di cambiare agente: nei prossimi giorni ci sarà un appuntamento con la società per delineare il futuro del vice Svilar. Paredes è intanto rientrato nella Capitale dopo gli impegni con l’Argentina, pronto a ripartire per le vacanze. Il Boca Juniors gli ha presentato un’offerta molto vicina allo stipendio che percepirà in Italia nella prossima stagione. È il momento di riflessioni e confronti con il club, per chiarire il suo ruolo nel progetto di Gasperini. Colloqui in corso con il Catanzaro per il giovane Pagano: i calabresi vogliono tenerlo, garantendo alla società dei Friedkin anche una percentuale sulla futura rivendita. È invece in salita la trattativa per la permanenza di Gourna-Douath. Il diritto di riscatto è scaduto a fine maggio, ma per ora il Salisburgo non ha aperto a soluzioni alternative dopo il mancato pagamento dei 19,6 milioni stabiliti all’inizio di febbraio. Il calciatore insiste per restare e l’affare resta ancora aperto. Da monitorare anche la situazione di Falsini, tecnico della Primavera, che ha deciso di affidarsi a Pastorello come procuratore.

Capitolo abbonamenti: la campagna per la stagione 2025/26 è ormai alle porte. Le modalità di vendita saranno comunicate venerdì, mentre da lunedì 16 inizierà la vendita delle nuove tessere. Nella stagione appena conclusa, gli abbonati erano stati oltre 38mila, con l’esaurimento di tutti i posti disponibili.