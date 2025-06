Adriano Panatta: ecco l'unico che può battere Sinner e Alcaraz... Il nome a sopresa

09 giugno 2025 a

Adriano Panatta, unico tennista italiano ad aver conquistato il Roland Garros, ha commentato la finale di ieri tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vinta dallo spagnolo dopo una straordinaria rimonta. Come riportato da Adnkronos, Panatta ha sottolineato come entrambi i giocatori siano "una o due spanne sopra gli altri" e prevede che la loro rivalità possa segnare un’intera era nel tennis mondiale.

Secondo Panatta, l’unico in grado di interrompere questo duopolio è Lorenzo Musetti, un talento che – se adeguatamente valorizzato e ulteriormente sviluppato – potrebbe mettere in difficoltà sia Sinner che Alcaraz. Al contrario, Panatta ha escluso altri possibili contendenti come Djokovic, Zverev e Draper, ritenendoli ormai meno competitivi rispetto ai due giovani fenomeni.