Roma, Gasperini dà la sua disponibilità a Ranieri. Ora serve il confronto con i Friedkin

Filippo Biafora 28 maggio 2025 a

La Roma ha fatto all-in su Gian Piero Gasperini come nome ideale per raccogliere l'eredità di Claudio Ranieri. E l'attuale allenatore dell'Atalanta ha dato la piena disponibilità per discutere dei piani e della programmazione futura del club giallorosso. Nella giornata di lunedì a Trigoria è arrivata la fumata nera dopo i fitti contatti con Cesc Fabregas, che il Como non ha mai avuto intenzione di liberare, nonostante il pressing di tante altre squadre. Senza perdere altro tempo dietro all'ex centrocampista dell'Arsenal, Ranieri e Ghisolfi hanno nuovamente spostato il loro mirino su Gasperini, con cui già a febbraio e marzo avevano avuto degli importanti colloqui per cercare di portarlo sulla panchina della Roma. In quel momento però c'era ancora una stagione da finire e diversi obiettivi in ballo ed è stato tutto rimandato al termine del campionato da parte del tecnico di Grugliasco.

A fine anno è poi esplosa fragorosamente la voglia di "Gasp" di mettere la parola fine alla lunga storia con l'Atalanta e, dopo l'incontro di ieri con i massimi vertici bergamaschi (non ha partecipato la parte americana della proprietà, un segnale evidente) la Roma ha affondato il colpo, avendo registrato l'intenzione di lasciare Bergamo. Le parti si stimano reciprocamente e ora c'è bisogno dell'accelerata definitiva per sistemare una volta per tutte la questione allenatore. In particolare si attende il confronto tra lo stesso Gasperini e Friedkin, che come sempre da quando è entrato nel mondo del calcio, ha l'ultima parola su tutte le decisioni più importanti. Nei giorni scorsi l'allenatore, che deve comunque definire in tutti i dettagli l'uscita dall'Atalanta, è stato contattato pure dalla Juventus, che ha però Antonio Conte come prima scelta. Il destino del salentino è però in bilico (ieri non ha rotto con il Napoli): la Roma deve quindi fare in fretta e sfruttare il vantaggio accumulato fin qui su Gasperini.