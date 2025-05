Napoli campione, è il quarto scudetto. McTominay-Lukaku ed esplode la festa

23 maggio 2025 a

Il Napoli è campione d'Italia per la quarta volta. La squadra di Conte (in tribuna per squalifica) non tradisce il Maradona, supera il Cagliari 2-0 grazie al gol spettacolare in mezza rovesciata di McTominay e a quello ad inizio ripresa di Lukaku e chiude la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A con 82 punti a +1 sull'Inter di Inzaghi, vittoriosa a Como con tanti rimpianti. E in città esplode la festa.

LA PARTITA - Il Napoli attacca fin dai primi minuti il Cagliari con Conte che sceglie la formazione tipo, anche se con l'assenza di Lobotka. Al suo posto in mediana c'è Gilmour insieme ad Anguissà, con Politano e McTominay larghi. In difesa, davanti a Meret, ancora assente Buongiorno, c'è Olivera in coppia con Rrahmani, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie. In attacco il tandem composto da Lukaku e Raspadori. Dall'altra parte Nicola, senza Caprile, Gaetano e Luvumbo, sceglie tra i pali Sherri, con Mina, Luperto e Zappa a comporre il trio difensivo. Sugli esterni Zortea sulla destra e Augello a sinistra. In mezzo al campo Deiola, Makoumbou e Adopo, mentre davanti Piccoli, supportato da Viola. Al 5' subito il primo squillo del Napoli con un diagonale improvviso e velenoso di Raspadori dopo una corta respinta di Adopo sugli sviluppi di un corner, con il pallone che sfiora il palo alla sinistra di Sherri. Al 7' Raspadori serve al centro Anguissà che non arriva per pochi centimetri alla deviazione di testa. Il Cagliari risponde all'8' con Deiola che si coordina per l'incornata ma c'è l'anticipo decisivo di McTominay. Al 10' ripartenza dopo un corner del Cagliari, con Spinazzola che parte e serve Gilmour che viene chiuso dall'uscita di Sherri, poi arriva Politano per il tap in ma calcia alto. La pressione della squadra di Conte è incessante e al 12' Anguissa trova Di Lorenzo che serve Lukaku ma Sherri interviene e devia in angolo. Al 15' Politano punta Augello e crossa al centro per Rrahmani che controlla e batte a rete trovando l'ottima respinta in tuffo di Sherri. Intanto l'Inter passa in vantaggio sul Como e scavalca il Napoli, con i mormorii del Maradona.

LA SVOLTA - La squadra azzurra non si scompone e al 25' Lukaku prende bene posizione dentro l'area e colpisce a botta sicura, ma l'intervento in scivolata di Mina è decisivo a salvare i sardi. Al 39' Sherri non esce bene e Spinazzola calcia al volo trovando la respinta del portiere rossoblù. Il gol è nell'aria e arriva al 42': cross dalla destra da parte di Politano per McTominay che in mezza rovesciata batte l'incolpevole Sherri e il Maradona esplode di gioia. Napoli avanti 1-0 e di nuovo a +1 sull'Inter. Il Napoli inizia il secondo tempo subito in pressione in cerca del raddoppio e al 51' lo trova. Azione di forza in ripartenza da parte del belga che controlla un lancio lungo di Rrahmani, vince il duello fisico con Mina ed arriva davanti a Sherri, dove infila il pallone nell'angolino basso per il 2-0. La squadra di Conte ora è più tranquilla. Controlla la gara e cerca il terzo gol. Il tecnico salentino inserisce Neres per Politano per sfruttare gli spazi. Al 63' altro duello fisico vinto da Lukaku contro Mina, con il belga che serve centralmente Neres che tutto solo si fa respingere il tiro da Sherri. Al 65' altra grande occasione per il Napoli, vanificata solo dalla posizione di fuorigioco di Lukaku che aveva mandato al lato di testa il cross di Neres. Il brasiliano è indiavolato e al 79' parte in velocità, ma poi il suo tiro dall'interno dell'area viene respinto dal muro del Cagliari. Nel finale Piccoli spaventa Meret ma è tardi. C'è gloria anche per Simeone, Ngonge, Mazzocchi e Billing, ed è già festa in panchina, con canti e balli, nei minuti di recupero. Il Napoli gestisce, attende, conta i secondi e al fischio finale può iniziare la festa.

LA FESTA - Una notte indimenticabile per i tifosi del Napoli, che in città stanno festeggiando il quarto scudetto nella storia del club azzurro. Migliaia di persone fin dalla mattina hanno invaso le strade del centro, dai quartieri Spagnoli dove c'è il murale di Maradona a piazza del Plebiscito letteralmente invasa di bandiere, maglie e fumogeni colorati d'azzurro. Una fiumana di gente che ha prima accompagnato la squadra allo stadio Maradona di Fuorigrotta per poi riversarsi di nuovo nelle piazze per assistere alla partita dai maxischermi per chi non aveva l'accesso allo stadio. Il cuore della festa è ovviamente Piazza del Plebiscito, il cuore della città, dove la festa è esplosa al canto di 'un sogno nel cuore' per poi sfociare sul lungo mare di via Caracciolo dove andrà avanti per tutta la notte.