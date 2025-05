Il Carosello del San Raffaele Viterbo prepara il suo ventesimo show

13 maggio 2025

Sport e inclusione, il binomio vincente protagonista anche a Piazza di Siena. Il 25 maggio il Carosello del San Raffaele Viterbo torna a Villa Borghese per il Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma. I ragazzi del centro di riabilitazione equestre, per il ventesimo anno consecutivo, porteranno in scena la magia della riabilitazione. Si potranno dunque ammirare gli eccezionali Caroselli a cavallo del IV Reggimento Carabinieri, dei Lancieri di Montebello e del San Raffaele Viterbo. Protagonisti ancora una volta, in sella ai biondi Haflinger, i ragazzi normodotati e non del centro di riabilitazione. Uno spettacolo di sedici binomi e un calesse che confermano da anni quanto l’integrazione sia possibile, anzi, un valore aggiunto. Ennesima conferma di come lo sport possa aiutare a condividere, conoscere ed allargare gli orizzonti umani. Il Carosello, da un punto di vista riabilitativo, rappresenta l’obiettivo raggiunto e anche l’inizio di un nuovo percorso ricco di possibilità: ragazzi e operatori lavorano durante l’anno per eseguire correttamente le figure combinate sul ritmo dalla musica oltre a gestire e curare quotidianamente i cavalli con cui instaurano una relazione profonda. Un cammino prezioso che si inserisce in uno degli appuntamenti più in vista della Capitale, la giusta location per dare risalto ad un tema che sta a cuore a tutti. Dal debutto nel 1990, il Carosello del San Raffaele è sceso in campo in occasione di numerosi eventi legati al mondo del cavallo e della disabilità; tra i più importanti il Longines Global Champions e i mondiali FEI World Championships. Nel video le interviste in merito al Carosello.