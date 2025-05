Basket, Virtus Gvm e Luiss in campo per i playoff di Serie B

Fabrizio Cicciarelli 11 maggio 2025 a

Il bello comincia ora. Scattano i playoff di Serie B Nazionale per Virtus Gvm Roma 1960 e Luiss Roma, che stasera alle ore 18 iniziano il loro cammino nel tabellone 2 rispettivamente contro Capo d’Orlando e Legnano. Due avversarie di altissimo livello per la categoria, a dispetto di un presunto sbilanciamento di valori a beneficio del girone in cui le due romane hanno trascorso la regular season. Ipotesi che saltano per aria nel momento in cui, per la Virtus, si leggono i nomi si avversari quali giovani di belle speranze come Fresno e Gatti o di veterani come Palermo e soprattutto Jasaitis, ancora in grado di spostare gli equilibri a 43 anni dopo una carriera in squadre di Eurolega e Uleb Cup (vinta due volte). Avversari che non scalfiscono l’entusiasmo di Radunic, centro della formazione capitolina.

«Adesso inizia la parte più bella del campionato. Capo d’Orlando è un campo difficile - spiega - e infatti hanno perso solo due partite in casa in stagione regolare. Noi dobbiamo pensare solo ad analizzarli al meglio, allenarci forte e arrivare nella migliore condizione. Dobbiamo essere pronti soprattutto dal punto di vista mentale, perché è l’aspetto che ti fa affrontare anche qualche acciacco fisico. Lo scorso anno a Montecatini abbiamo ribaltato una semifinale dal 2-0 e in finale abbiamo subìto lo stesso da Avellino, a riprova di quanto ai playoff sia necessario affrontare ogni partita come se fosse l’ultima. Abbiamo lavorato bene tutta la stagione dal punto di vista difensivo ma anche in attacco, se rispetteremo il piano dell’allenatore potremo andare molto avanti. Io sono pronto a tornare dopo l’infortunio al sopracciglio, ho preso 5 punti ma ora mi sono ripreso e sono pronto per giocare i playoff con la maschera». Reduce dal play-in vinto contro Chiusi, la Luiss dovrà invece fare i conti con lo spauracchio Raivio, americano che si è legato ai Knights oltre il lato sportivo, dopo esserne stato la guida in Serie A2 già una decina di anni fa.

«Mi aspetto una serie molto equilibrata, il play-in ci ha restituito tanta fiducia - spiega il playmaker - dopo un finale di regular season complicato, abbiamo fatto una grande partita e deve essere una spinta per una serie impegnativa. Legnano è arrivata seconda nel suo girone, è molto versatile perché può giocare tanto con un 5 di peso come Quarisa quanto con cinque esterni. Inoltre coach Piazza è un volpone della categoria e farà mille adeguamenti, ci dovremo adattare anche noi alle loro tattiche. Tutto il gruppo è concentrato sulla voglia di rendere al massimo, dalla squadra allo staff tecnico e sanitario siamo tutti felici e impazienti di poter affrontare questa serie. La nostra forza è la capacità di resettare nel quotidiano, alternando la vita accademica al campo, dovremo essere capaci di fare questo anche da una partita all’altra di playoff».