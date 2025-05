Internazionali di Roma, il ritorno di Sinner: "Il vero obiettivo è Parigi. Qui per capire il mio livello"

05 maggio 2025 a

E’ stato sorteggiato il tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia di tennis. A Fontana di Trevi alla presenza di Taylor Fritz e del 18enne Federico Cinà sono usciti gli accoppiamenti del tabellone maschile. Proprio il talentuoso tennista palermitano, n.323 del mondo a Roma con una wild card, si troverà, se vincesse al debutto con l'argentino Mariano Navone troverebbe Jannik Sinner.

E proprio il numero uno al mondo ha parlato nel media day agli Internazionali d'Italia di tennis al Foro Italico, il torneo del suo rientro dopo la sospensione di tre mesi: "Nel primo punto quale sarà la cosa più facile e quale la più difficile? Sicuramente la cosa più bella sarà entrare in campo e vedere la gente, il tanto il tifo, poi c'è pressione, qualche dubbio, ma è normale che ci sia, però non ho paura di andare in campo. Sono solamente felice di essere qui, abbiamo fatto il massimo per essere qui abbastanza freschi e pronti".

"L'obiettivo – ha proseguito Sinner - è Parigi. Ora vogliamo vedere come va, penso a passare la prima partita. E' difficile iniziare di nuovo un torneo, siamo molto tranquilli, sto bene fisicamente e mentalmente, riposato e quello pagherà da qua a fine stagione ma sono qui per vedere a che livello sono. Non sono qui per battere chiunque, ma per provare a passare il primo turno, poi vediamo cosa succede. Ho parlato con alcuni giocatori e per il momento è andato tutto bene: è stata una strana sensazione ricominciare ma è bello essere tornato e sono molto felice. Il tennis è uno sport talmente individuale, non c'è squadra e alla fine non mi sono sentito con nessuno. Forse un po' con Draper e Sonego, perché siamo amici. All'inizio della sospensione ho avuto dei messaggi sorprendenti da alcuni giocatori ma non voglio fare nomi. E non c'è stata alcuna videochiamata con giocatori”. “Andrà tutto bene, ora devo solo ritrovare me stesso in campo", ha chiosato Sinner.