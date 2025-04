Lazio-Roma, all'Olimpico un derby per la Champions: la diretta

13 aprile 2025 a

a

a

Lazio e Roma in campo per il derby della Capitale. Baroni rilancia dall'inizio Castellanos, centravanti rifornito da Isaksen, Zaccagni e Dele-Bashiru (preferito a Dia). In difesa Gigot la spunta su Gila, dentro anche Luca Pellegrini. In porta ancora Mandas. Ranieri schiera Lorenzo Pellegrini con Soulé alle spalle di Dovbyk. Ritorno da titolari anche per Paredes e Saelemaekers, dietro gioca Celik al posto di Hummels.

Questi gli 11 iniziali: LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Lo. Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

5' - Giallo a Paredes per un fallo su Zaccagni

7' - Occasione Lazio. Colpo di testa di Romagnoli con Svilar che manda in angolo

9' - Cambio maglia per Pellegrini: si era strappata

17' - Paredes da corner serve Pellegrini che tira cercando il secondo palo. Niente di fatto

21' - Occasione Isaksen: serpentina in area, Svilar si salva sul tiro del laziale

30' - Cartellino giallo per Zaccagni che travolge Celik

37' - Ancora Isaksen: il tiro è sul sette ma il portiere giallorosso devia in angolo

46' - Giallo a Isaksen per un fallo su Koné

Il primo tempo finisce 0-0

47' - VANTAGGIO LAZIO Alessio Romagnoli va a segno di testa dopo un cross dalla sinistra

54' - Reazione della Roma: Mancini cerca l'angolino, Mandas salva la porta

55' - Mancini ammonito per un intervento su Castellanos

59' - Pellegrini esce e cede la fascia a Mancini. Entra Shomurodov

69' - PARI ROMA Perla di Soulé: tiro al volo da fuori area, la palla prende la traversa interna e rimbalza oltre la linea del gol

72' - Lazio, escono Isaksen e Castellanos ed entrano Pedro e Dia