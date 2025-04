Sci, paura per Federica Brignone: portata via in elicottero dopo la caduta

03 aprile 2025 a

Brutta caduta per Federica Brignone, durante il gigante dei campionati assoluti di sci alpino sulle nevi del Lusia in Trentino. La vincitrice della Coppa Della Coppa del Mondo generale e di specialità è stata portata in ospedale in elicottero per essere sottoposta ad accertamenti. Si teme la frattura della tibia. La valdostana del Centro sportivo Carabinieri è uscita nella seconda manche dopo essere stata al comando a metà gara.

Le prossime saranno ore di apprensione per conoscere le condizioni di Brignone trasportata all'ospedale 'Santa Chiara' di Trento dove sara' sottoposta ad esami strumentali. Nella caduta, dopo aver inforcato una porta con il braccio, il ginocchio avrebbe subito una rotazione. Inizialmente la campionessa del mondo di slalom gigante è stata soccorsa con l'akja (la speciale slitta per i soccorsi sulla neve), quindi è stato deciso il trasferimento in ospedale in elicottero per la presenza del forte dolore. In ospedale con lei c'è il fratello Davide. Gli esami medici a cui l'azzurra viene sottoposta riguardano soprattutto le gambe: si teme infatti la frattura della tibia. Controllati anche perone e legamenti