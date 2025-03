Rivoluzione Var, immagini allo stadio e spiegazioni degli arbitri

Gianpaolo Calvarese 25 marzo 2025 a

Una grande novità per il calcio italiano. Durante le rimanenti partite di Coppa Italia di questa stagione, gli arbitri spiegheranno le proprie decisioni prese dopo OFR allo stadio: ma di cosa si tratta esattamente? Ieri la Lega Serie A ha preannunciato due importanti novità riguardanti il VAR. La prima - e anche la più semplice - la vedremo già applicata nella prossima giornata di campionato: le grafiche televisive trasmesse durante il controllo VAR verranno visualizzate anche sui maxischermi degli stadi, con l'obiettivo di informare gli spettatori presenti di un'eventuale revisione in corso.

L'altra, molto più importante, riguarda invece quello che avevamo già visto sperimentare durante il Mondiale per Club del 2023 e anche nelle Olimpiadi andate in scena la scorsa estate; infatti, così come accade nella Carabao Cup inglese, anche in Italia a partire dalle semifinali di Coppa Italia l'arbitro potrà intervenire in audio in diretta all'interno dello stadio per spiegare le decisioni prese dopo l'intervento al monitor. Precisiamo però che si tratta di un "announcement" e non di una vera e propria spiegazione tecnica; per esempio, dopo un'espulsione verrà annunciata la motivazione per cui è stato estratto il cartellino rosso (come DOGSO o fallo grave di gioco), ma senza scendere troppo nei dettagli. In ogni caso trovo questa introduzione un passo avanti verso la trasparenza e la comprensibilità delle decisioni sia per gli spettatori allo stadio che soprattutto per allenatori, calciatori e staff tecnico. Dello stesso avviso è anche l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, il quale in merito ha dichiarato: "Questa novità ha l'obiettivo di rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili per tutti, oltre che supportare la terna arbitrale".