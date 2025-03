Roma, tegola Dybala: almeno un mese di stop. Si ferma anche Rensch

Lorenzo Pes 17 marzo 2025 a

Brutte notizie in casa Roma. Dopo la sesta vittoria consecutiva in campionato arrivata ieri all'Olimpico contro il Cagliari, Ranieri perde pezzi importanti durante la sosta. Nel corso del match contro i sardi Dybala e Rensch avevano accusato problemi fisici che avevano costretto l'argentino al cambio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo e l'olandese a zoppicare durante gli ultimi minuti. Stamattina i due calciatori si sono sottoposti agli esami strumentali che hanno portato pessime notizie al tecnico giallorosso.

Dybala dovrà stare fuori almeno un mese a causa di una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, saltando ovviamente anche gli impegni della Nazionale. L'attaccante aveva sentito tirare la coscia all'altezza del ginocchio subito dopo un colpo di tacco in campo per poi uscire in lacrime. Salterà certamente le gare contro Lecce e Juventus e proverà a mettere nel mirino il derby della Capitale in programma il 13 aprile anche se il rientro potrebbe slittare di un paio di settimane e permettergli di tornare soltanto contro l'Inter.

Discorso diverso per Rensch che invece ha accusato una lesione all'adduttore lungo sinistro che lo terrà fuori circa tre settimane. L'olandese, quindi, dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la gara contro la Juve del 6 aprile. Soltanto crampi, invece, per Dovbyk nel finale di gara che non hanno reso necessari altri controlli, Perdite pesanti per Ranieri in vista del rush finale per la corsa Champions, soprattutto quella della Joya, che col tecnico aveva avuto fino a qui una continuità di rendimento sopra la media degli ultimi anni.