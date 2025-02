Formula1, l'intervista a Kimi Antonelli: “In Mercedes per vincere”

Fabrizio Cicciarelli 24 febbraio 2025 a

«Piacere, Kimi». Andrea Kimi Antonelli, per la precisione. Il dopo Hamilton della Mercedes parla italiano e conquista tutti con il sorriso da bravo ragazzo e una maturità inconsueta per i suoi 18 anni. Stringe la mano uno per uno ai giornalisti presenti a Londra per il lancio della stagione di Formula 1, ma appena si parla di pista i modi garbati di ragazzo fanno spazio all’ambizione del pilota. «Il sogno è quello di riuscire a riportare l'Italia sul gradino più alto del podio. Non solo in gara - sottolinea - ma anche a vincere il campionato».



Come ci si sente ad arrivare in Formula 1?

«Non ho ancora realizzato del tutto, credo che lo faro completamente solo a Melbourne alla prima gara. È un sogno e un privilegio confrontarsi con i migliori piloti al mondo. Ero abituato a vederli in tv e ora potrò condividere con loro la griglia, sarà una bella opportunità di dimostrare le mie capacità».



Fuori dalla pista sembra il ragazzo della porta accanto, in pista diventerà un bad guy?

«Quando tiri giù la visiera diventi un'altra persona, pensi solo a ottenere il miglior risultato per te stesso e per il team. Bisogna attaccare senza mai tirarsi indietro, affronterò piloti fortissimi che non guadano in faccia nessuno.

Il suo team principal Wolff ha detto che riporterà un italiano a vincere.

«Credo che l'Italia ne abbia bisogno, è l'obiettivo principale. Se riuscirò a partire col giusto ritmo, già in questa stagione si potrà ottenere qualche bel risultato. Ovviamente bisogna essere realisti, perché il livello è altissimo. Il sogno è quello di salire sul gradino più alto con la bandiera italiana. E poi ovviamente vincere anche il mondiale. Nella mia prima stagione però non dovrò avere aspettative troppo alte, voglio concentrarmi su me stesso e cercare di migliorare weekend dopo weekend, essere costante».



Intanto ha appena preso la patente. È stato più difficile che arrivare in F1?

«No, dai... Però ero molto nervoso, perché avevo solo quella finestra di tempo per riuscirci prima dell’inizio della stagione. È andato tutto bene, non devo essere più scarrozzato da mia madre».



Mamma Veronica e papà Marco, le hanno trasmesso loro questa saggezza?

«Mi hanno sempre sostenuto e guidato, soprattutto nei momenti più difficili. Sono stati molto orgogliosi quando la F1 è diventata realtà, ma allo stesso tempo mi tengono con i piedi per terra, perché è facile smarrire la strada, dopo l’annuncio sono cambiate tante cose. Papà è la mia roccia, sarà con me in tutti i gp e mi fa sempre notare cosa posso migliorare, in pista e fuori. Mamma è stata sempre al mio fianco fin dai tempi del kart, facendo tanti sacrifici. Sono contento di poterli avere al mio fianco a Melbourne, insieme alla mia sorellina».



Che significato ha ereditare il sedile di Hamilton?

«Lewis è uno dei piloti che più mi è stato vicino insieme a Russell, so che mi ha lasciato messaggio sulla porta del motorhome e potrò leggerlo solo alla prima gara, ma chi lo ha visto mi ha detto che è molto bello. Già lo scorso anno nelle prove libere in Messico e Abu Dhabi mi aveva detto di divertirmi e non pensare ai fattori esterni, è il segreto per riuscire a dare il massimo e allontanare la tensione. È bello vederlo ora in un team iconico come la Ferrari, adesso è un mio avversario e cercherò di batterlo, anche se non sarà facile».



Proverà a contendergli i tifosi italiani?

«I tifosi sono importantissimi, ti danno tanta energia in gara, sono contento di averne già molti e spero che crescano in futuro. Sono fortunato ad avere due Gp in Italia, Monza e soprattutto Imola, è proprio il mio Gp di casa e sarebbe bellissimo vincere lì. Spero di vedere anche bandiere Mercedes oltre a quelle Ferrari».



Che pegno pagherebbe per una vittoria?

«Mangerei la pizza con l’ananas!».



Che atmosfera si respira in fabbrica?

«Sono nel programma giovani dal 2018 e conosco bene la squadra, è diventato la mia seconda famiglia. Il mio team sarà praticamente lo stesso di Hamilton, già lo scorso anno ho iniziato a formare dei bei rapporti con tutti. Sono giovane e sto cercando di portare energia positiva, sembrano accettarla molto bene e sono tutti molto carichi».